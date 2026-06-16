「発想が素敵」芦田愛菜、自宅に仕掛けられた夫婦円満術を大絶賛！驚異のアイデアが詰まった“亀ハウス”が登場

6月13日（土）に『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』の2時間スペシャルが放送された。

今回は11歳で建築塾に通う“間取り図博士ちゃん”こと中曽根一花ちゃんと、さまざまな変わった家を見ていく展開に。すると“ある理由”から自宅の扉をほぼなくした夫婦の家が登場した。

【映像】間取り図博士ちゃんが変わった家を続々紹介！

今回は“間取り図博士ちゃん”こと一花ちゃんと、一風変わった住宅を見ていく展開に。すると、上から見ると手足を伸ばした亀のような形をしている、近添さん夫婦の家が登場した。

家の中は亀の胴体にあたる部分がリビングで、手足の部分が仕事部屋やパントリーなどになっていた。各部屋の間は壁ではなく大きな窓で、開放感にあふれており、近添さんたちは「もともとアウトドアで遊ぶのが好きだった」「家の中で外が感じられる（家にしたかった）」と語る。この造りに一花ちゃんは、「やっぱり窓が広いのは、すごい良いと思います」とコメントしていた。

さらに一花ちゃんは、水回り以外の各部屋が扉で仕切られていないことに注目する。

じつはこの家に扉がないのは、「ケンカをしても同じ空間から逃げ出さない」ため。近添さんたちは「オープンなら隠れる場所がないので、イヤな空気を共有する」「険悪が続くとイヤだから『早く仲直りしよう』となる」と明かした。

夫婦円満を保つ衝撃の仕掛けを受け、芦田愛菜は「素敵ですね。時間を共有する発想が素敵」「ドアはあるものだと思っちゃいますけど、ないほうがむしろお二人にとっては、素敵なお家になるんだ」と感心していた。