NCT・ユウタ、全身レザー姿の“危険な色気”にファン悶絶！「マジイケメン」「衝撃」

NCTのユウタが、圧倒的なオーラでファンを魅了した。

ユウタは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ユウタ、全身レザーで“危険な色気”

公開された写真には、ブラックレザーのセットアップにグローブやシルバーアクセサリーを合わせたスタイルで、ワイルドな魅力を放つユウタの姿が収められている。特に、カメラを見つめる鋭い眼差しと色気あふれる雰囲気で視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは、「オラオラでかっこいい」「レザーが似合う」「マジイケメン」「色気がすごい」「衝撃」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ユウタInstagram）

なお、ユウタは今年3月に公開された映画『スペシャルズ』に出演したほか、5月31日には音楽フェスティバル「METROCK 2026」に出演。さらに、『仮面ライダーZEZTZ』第2章の主題歌に抜擢されるなど、俳優や歌手として幅広く活躍している。

◇ユウタ プロフィール

1995年10月26日生まれ。本名は中本悠太。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビューし、グループではサブボーカルとリードダンサーを務める。中学生のときに東方神起を見て、アイドルを志す。2012年、出身地の大阪で行われたSMグローバルオーディションに合格し、満16歳の時に渡韓。約4年間、練習生として過ごした。SMエンターテインメント所属のデビュー組では初めての日本人だ。2022年には映画『HiGH＆LOW THE WORST X』に出演し、日本で俳優デビューも果たした。