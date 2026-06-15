日本の日常的な再生数が韓国の大型授賞式を動かす？日中韓を横断する「K-POP新指標」がもたらす地殻変動

地球規模へと広がりを見せるK-POPの熱狂は、もはや韓国国内の指標だけで推し量ることは不可能だ。

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どのグループが本国で聴かれ、日本でいかに支持されているか。さらに、中国の巨大なファンコミュニティがどこに反応を示しているのか。

K-POPが世界的なコンテンツとなった現在、韓国本土のチャートを眺めるだけでは、アーティストの真の勢いを把握することは難しくなっている。

こうした背景から誕生したのが、韓国のMelon、日本のLINE MUSIC、中国のTencent Musicが手を組んだ新しい音楽チャート「Global-K Chart」である。

韓国、日本、中国の主要な音楽配信サービスのデータを集約し、K-POPアーティストの人気度を単一のランキングとして提示する取り組みといえる。

これは単なる新しい順位表ではない。K-POPの“見えにくかった人気”を、日中韓という巨大な消費マーケットを跨いで可視化しようとする、これまでにない評価基準だ。

（写真提供＝OSEN）

Melonは韓国を代表する音楽プラットフォームであり、Tencent Musicは中国の音楽市場において絶大な影響力を誇る。日本からはLINE MUSICがここに加わる。

LINE MUSICのアナウンスによれば、同サービスは「Global-K Chart」へと繋がる日本国内でただ一つの公式プラットフォームに指定されている。LINE MUSICにおける再生回数や聴取者数といったデータが、そのままランキングのスコアとして加算される仕組みだという。

大きな特徴は、単なる音源のストリーミング回数にとどまらず、各サービスにおける「ファン活動指標」を組み込んでいる点にある。Melonでは、再生やダウンロードの利用者数に加え、ファン登録や「いいね」といったファンダムの熱量を示すデータも反映させる方針だという。もっとも、国ごとに配信環境が異なるため、詳細な計測項目には差異があるとされている。

そもそもK-POPは、ただ楽曲を聴くだけで完結する文化ではない。ファンが自ら再生を回し、応援の声を届け、チャートの結果に一喜一憂しながら、アーティストの歩みを支え続ける。その一連の熱狂的な動きそのものが、人気を形作っている。

「Global-K Chart」は、そうしたK-POP特有のバイタリティを、韓国、日本、中国のデータを横断して包括的に捉えようとする試みである。

中国市場という不透明な領域への挑戦

この新チャートが韓国国内で大きな関心を集めている背景には、中国マーケットの存在がある。

韓国メディア『YTN』は中国をK-POPビジネスにおける「チャンスの地」としつつも、実態の把握が困難な「ブラックボックス」だと表現した。莫大なファンダムと強力な購買力を誇る一方で、韓国側からは「どのアーティストが中国でどれほど反応を得ているのか」を客観的に見極める手法が乏しかったという見解だ。

この問題は、K-POP業界にとって長年にわたる大きなボトルネックとなっていた。

中国は人口の規模もファンダムの熱量も極めて大きい。しかし、韓国の芸能人が現地で自由にプロモーションを行えない時期を経験したこともあり、その人気の内実を掴むことは難しかった。SNSでの盛り上がりやアルバムの共同購入といった動きは伝わってくるものの、それらを日本や韓国のデータと同列に比較することは困難であった。

「Global-K Chart」は、その“見えにくさ”を具体的な数値へと落とし込む試みだといえる。

無論、すべての要素を完全にクリアにできるわけではない。それでも、日中韓の主要プラットフォームがタッグを組むことにより、これまで断片的にしか語られてこなかったK-POPの人気像を、より多角的に見つめ直す足がかりになるだろう。

日本のファン行動がもたらす地続きの評価

日本にとっても、この新たな取り組みは決して他人事ではない。

日本はK-POPにおいて、世界でも指折りの巨大な消費市場である。ライブの動員力やCDの売上、ストリーミング、そしてファンの熱心な応援活動など、あらゆる側面で日本の存在感は圧倒的だ。

しかしこれまでは、日本のファンの応援は国内のランキングや販売実績として処理されるだけで、韓国や中国のデータと地続きになる機会は限られていた。

今回のチャートでは、LINE MUSICが日本における単独の公式窓口として機能する。つまり、日本のLINE MUSICで楽曲を聴く行為そのものが、3カ国を横断するK-POPの人気指標へと直結することになる。

日本のファンにとって、日常的なストリーミング再生や応援が、韓国や中国のデータと並んで“推し”の評価に組み込まれることになるからだ。

さらに、この結果は韓国の主要な音楽授賞式である「Melon Music Awards」の審査にも連動する予定だとアナウンスされている。すなわち、日本のリスナーによる日々の行動が、韓国の権威ある授賞式の行方を左右する可能性を秘めている。

自分たちの熱意が、国境を越えた正当な評価の一部として還元されるのである。

この画期的な試みにおいて、すでに5月のトップアーティスト（集計期間：5月11〜31日）がアナウンスされている。

栄えある初代首位の座を射止めたのはaespaだ。それに続き、2位にBTS、3位にILLIT、4位にCORTIS、5位にIVEが名を連ねた。

aespa（写真提供＝OSEN）

aespaは日中韓のリスナーから満遍なく支持を獲得し、最初の覇者となった格好だ。BTSはグループとしての活動状況に関わらず、今なお圧倒的な影響力を証明した。ILLITやIVEといったガールズグループの躍進も、現在のK-POPシーンの縮図を反映している。

また韓国メディアによると、SEVENTEEN、BLACKPINK、NewJeans、IUらは、目立った公式活動がない空白期間であったにもかかわらず上位にランクインしたという。これは、新曲のリリースやカムバックのタイミングだけでなく、根強いファンベースの底力がチャートにダイレクトに反映されることを証明している。

ただし、これが「世界のK-POP人気を示すランキング」ではないという点には注意が必要である。集計対象はあくまでMelon、Tencent Music、LINE MUSICの3社であり、SpotifyやApple Music、YouTube、TikTokといった主要サービスのデータは含まれていない。欧米圏や東南アジア、中南米におけるトレンドが直接反映される仕組みではないのだ。

アジアの主要3市場に特化したデータではあるものの、K-POPビジネスの中核を成すエリアを横断的に観察できるという意味で、かつてない画期的な指標となるだろう。

もはやK-POPは、韓国国内のヒットだけで満足できるフェーズを完全に通り過ぎている。

日本でどのように聴かれ、中国でどんな反響を呼び、本国でいかに愛されているか。その総合的なパワーこそが、アーティストの立ち位置を決定づける。

「Global-K Chart」は、そうした複雑に絡み合う人気の潮流を、一つの明確な数字で可視化しようとするアプローチだ。

とりわけ日本のファンにとっては、LINE MUSICでの再生や応援が反映される以上、自らの行動がダイレクトにK-POPの評価に加わることになる。

果たしてこの試みは、私たちがまだ見ぬK-POPの“人気地図”を鮮明に描き出してくれるのだろうか。日中韓におけるシーンの動向を、データを通じてリアルタイムに目撃する時代が、いま幕を開けている。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）