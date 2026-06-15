Number_i平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太が集結 「池田模範堂」3ブランド・コラボ広告が東京、大阪に登場
Number_iの平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太がそれぞれイメージキャラクターを務める池田模範堂の3ブランドがコラボした屋外広告が、6月15日よりJR品川駅「品川フラッグ」、JR大阪駅「セントラルサウンドビジョン」にて掲出された。
【写真】JR品川駅で展開されるNumber_iが集結した池田模範堂3ブランドのコラボ広告
Number_iはそれぞれ、かゆみ・虫さされ薬「ムヒシリーズ」で平野紫耀、湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液」で神宮寺勇太、ひび・あかぎれ治療薬の「ヒビケアシリーズ」で岸優太がイメージキャラクターに起用されている。平野が出演する「ムヒシリーズ」新テレビCMは5月から放送中だ。
このたび、JR品川駅、JR大阪駅にて3ブランドがコラボした屋外広告を掲出。
JR品川駅「品川フラッグ」では、四季折々の世界観を切り取ったグラフィックを展開。メンバーの魅力とブランドの世界観をビジュアルで表現し、通行者の目を引くダイナミックな大型フラッグとして掲出。写真ならではの美しさと存在感で、一瞬にして世界観へと引き込む。期間は6月15日〜28日まで。
JR大阪駅「セントラルサウンドビジョン」では、特別編集された動画コンテンツを放映。グラフィックとは異なり、映像ならではの臨場感で、3人の表情や空気感をよりリアルに体感できる点が見どころだ。さらに、各メンバーが出演するCM映像も放映し、その場ならではの特別な視聴体験を提供する。期間は6月15日〜21日まで。
【写真】JR品川駅で展開されるNumber_iが集結した池田模範堂3ブランドのコラボ広告
Number_iはそれぞれ、かゆみ・虫さされ薬「ムヒシリーズ」で平野紫耀、湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液」で神宮寺勇太、ひび・あかぎれ治療薬の「ヒビケアシリーズ」で岸優太がイメージキャラクターに起用されている。平野が出演する「ムヒシリーズ」新テレビCMは5月から放送中だ。
JR品川駅「品川フラッグ」では、四季折々の世界観を切り取ったグラフィックを展開。メンバーの魅力とブランドの世界観をビジュアルで表現し、通行者の目を引くダイナミックな大型フラッグとして掲出。写真ならではの美しさと存在感で、一瞬にして世界観へと引き込む。期間は6月15日〜28日まで。
JR大阪駅「セントラルサウンドビジョン」では、特別編集された動画コンテンツを放映。グラフィックとは異なり、映像ならではの臨場感で、3人の表情や空気感をよりリアルに体感できる点が見どころだ。さらに、各メンバーが出演するCM映像も放映し、その場ならではの特別な視聴体験を提供する。期間は6月15日〜21日まで。