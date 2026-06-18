NECは6月15日、英国の防衛・航空宇宙・セキュリティ企業であるBAE Systemsと、日本政府の能動的サイバー防御(Active Cyber Defence、以下ACD)ソリューションの導入に向けた協業に関する覚書を締結したと発表した。両社はACDソリューションの共同開発、導入および提供を通じ、日本政府のサイバーセキュリティ態勢の強化を共同で支援する。NEC ロゴ.