スポーツロマンスドラマ 『ヒーテッド・ライバルリー』が8月28日よりU-NEXTで独占配信開始
U-NEXTは、カナダ発のスポーツ・クィアロマンスドラマ『ヒーテッド・ライバルリー』（全6話）を、2026年8月28日より見放題で独占配信開始する。
8月28日よりU-NEXTにて『ヒーテッド・ライバルリー』の見放題独占配信が開始
『ヒーテッド・ライバルリー』は、カナダの作家レイチェル・リードによるベストセラー小説"Game Changers"シリーズの第2作を原作としたドラマ。北米プロアイスホッケーリーグ・MLHを舞台に、氷上で最大のライバルとして火花を散らす2人のスター選手--カナダ代表のシェーン・ホランダーと、ロシア出身のイリヤ・ロザノフが、10代のルーキー時代から約8年にわたり、人目を忍んで惹かれ合っていく姿を描く。プロとしての重圧、国籍の壁、家族との確執、秘密の関係を守り続けることの限界……愛と葛藤の果てに、2人はどんな未来を選ぶのか？--その繊細で情熱的な物語が高く評価されている。
シェーン・ホランダー役のハドソン・ウィリアムズと、イリヤ・ロザノフ役のコナー・ストーリーの2人は、ミラノ・コルティナ2026冬季五輪の聖火リレーに、聖火ランナーとして参加。劇中で氷上のスターを演じた2人が現実の冬季五輪で聖火をつなぐ姿は、世界中のファンの間で話題となった。また、2026年のゴールデングローブ賞にプレゼンターとして登壇したほか、アメリカを代表する長寿バラエティ番組『サタデー・ ナイト・ライブ』にも出演。さらにファッション分野でも、世界的ラグジュアリーブランドとのパートナーシップやキャンペーン出演が相次ぎ、活躍の場を広げている。
配信は2026年8月28日に第1話配信が配信され、以降、毎週1話ずつ配信される（全6話）。字幕版と吹き替え版、同時配信の予定で、吹き替え版のキャストは近日中に発表するとのことだ。
■ストーリー
アイスホッケー界のスーパースター、シェーン・ホランダー（ハドソン・ウィリアムズ）とイリヤ・ロザノフ（コナー・ストーリー）。氷上では世紀のライバルとして知られる2人だ が、10代のルーキー時代から密かに惹かれ合い、一線を越えていた。プロとしての重圧、国籍の壁、家族との確執、そして秘 密の関係を守り続けることへの限界--8年以上にわたる愛と葛藤の旅の果てに、2人はどんな選択をするのか。
■出演者
シェーン・ホランダー：ハドソン・ウィリアムズ
イリヤ・ロザノフ：コナー・ストーリー
スコット・ハンター：フランソワ・アルノー
キップ・グレイディ：ロビー・グラハム・クンツ
■スタッフ
クリエイター・脚本・監督：ジェイコブ・ティアニー
原作：レイチェル・リード"Heated Rivalry"（Game Changersシリーズ第2作）
製作：Crave/Bell Media×Accent Aigu Entertainment
© 2025 Heated Rivalry Productions 1 (Ontario) Inc.
© 2025 Productions Heated Rivalry 1 (Québec) Inc. All rights reserved
8月28日よりU-NEXTにて『ヒーテッド・ライバルリー』の見放題独占配信が開始
『ヒーテッド・ライバルリー』は、カナダの作家レイチェル・リードによるベストセラー小説"Game Changers"シリーズの第2作を原作としたドラマ。北米プロアイスホッケーリーグ・MLHを舞台に、氷上で最大のライバルとして火花を散らす2人のスター選手--カナダ代表のシェーン・ホランダーと、ロシア出身のイリヤ・ロザノフが、10代のルーキー時代から約8年にわたり、人目を忍んで惹かれ合っていく姿を描く。プロとしての重圧、国籍の壁、家族との確執、秘密の関係を守り続けることの限界……愛と葛藤の果てに、2人はどんな未来を選ぶのか？--その繊細で情熱的な物語が高く評価されている。
シェーン・ホランダー役のハドソン・ウィリアムズと、イリヤ・ロザノフ役のコナー・ストーリーの2人は、ミラノ・コルティナ2026冬季五輪の聖火リレーに、聖火ランナーとして参加。劇中で氷上のスターを演じた2人が現実の冬季五輪で聖火をつなぐ姿は、世界中のファンの間で話題となった。また、2026年のゴールデングローブ賞にプレゼンターとして登壇したほか、アメリカを代表する長寿バラエティ番組『サタデー・ ナイト・ライブ』にも出演。さらにファッション分野でも、世界的ラグジュアリーブランドとのパートナーシップやキャンペーン出演が相次ぎ、活躍の場を広げている。
配信は2026年8月28日に第1話配信が配信され、以降、毎週1話ずつ配信される（全6話）。字幕版と吹き替え版、同時配信の予定で、吹き替え版のキャストは近日中に発表するとのことだ。
■ストーリー
アイスホッケー界のスーパースター、シェーン・ホランダー（ハドソン・ウィリアムズ）とイリヤ・ロザノフ（コナー・ストーリー）。氷上では世紀のライバルとして知られる2人だ が、10代のルーキー時代から密かに惹かれ合い、一線を越えていた。プロとしての重圧、国籍の壁、家族との確執、そして秘 密の関係を守り続けることへの限界--8年以上にわたる愛と葛藤の旅の果てに、2人はどんな選択をするのか。
■出演者
シェーン・ホランダー：ハドソン・ウィリアムズ
イリヤ・ロザノフ：コナー・ストーリー
スコット・ハンター：フランソワ・アルノー
キップ・グレイディ：ロビー・グラハム・クンツ
■スタッフ
クリエイター・脚本・監督：ジェイコブ・ティアニー
原作：レイチェル・リード"Heated Rivalry"（Game Changersシリーズ第2作）
製作：Crave/Bell Media×Accent Aigu Entertainment
© 2025 Heated Rivalry Productions 1 (Ontario) Inc.
© 2025 Productions Heated Rivalry 1 (Québec) Inc. All rights reserved