実物大ユニコーンガンダム立像の特別装飾が6月20日より実施メカニカルデザイナーのカトキハジメ氏デザインの特別装飾
【実物大ユニコーンガンダム立像の特別装飾】 実施期間：6月20日～8月31日まで
期 間 ：6月～8月のGUNDAM Caféキッチンカー営業日
※画像はイメージです
バンダイナムコフィルムワークスは、ダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場に立つ実物大ユニコーンガンダム立像の特別装飾を6月20日より実施する。実施期間は8月31日まで。
2017年9月24日に竣工し、約9年間お台場のダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場で展示されてきた「実物大ユニコーンガンダム立像」が2026年8月31日に展示終了する。
約9年間の感謝を込めて、フィナーレに向けてメカニカルデザイナーのカトキハジメ氏によるデザインの特別装飾を実施し、「RX-0 ユニコーンガンダム Ver. TWC FINAL」として公開する。
また、8月31日の展示終了まで多くの方に楽しんでいただけるよう、ガンダムカフェキッチンカーにて、ユニコーンガンダムヘッドバンド配布キャンペーンが実施される。
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GUNDAM Caféキッチンカー ユニコーンガンダムヘッドバンド配布キャンペーン
期 間 ：6月～8月のGUNDAM Caféキッチンカー営業日
場 所 ：GUNDAM Caféキッチンカー（お台場 ダイバーシティ東京プラザ）
キャンペーン内容 ：GUNDAM Caféキッチンカーで商品をご購入いただいたお客様に、1商品ご購入につきユニコーンガンダムヘッドバンドを1つプレゼント
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実物大ユニコーンガンダム立像が「RX-0 ユニコーンガンダム Ver. TWC FINAL」に！特別装飾が6月20日より実施！ https://t.co/Eqvukom2gg- ガンダム公式 (@gundam_info) June 15, 2026
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