LE SSERAFIMカズハ、美脚際立つショーパン姿公開「脚のラインが完璧」「どのカットも絵になる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/14】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が6月12日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「綺麗すぎる」と話題の美脚ショット
カズハは、グループのメンバーがプリントされた白いTシャツにデニムのショートパンツを合わせたコーディネートを披露。街中を歩くショットでは、脚の美しいラインが際立っている。ほかにもタンクトップ姿や移動中の車内での様子、鏡越しの自撮りショットなど多数投稿している。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「飾らない雰囲気が素敵」「可愛すぎるし綺麗すぎる」「どのカットも絵になる」「彼女感がすごい」「脚のラインが完璧でため息が出る」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆カズハ、美脚際立つショーパンコーデ公開
カズハは、グループのメンバーがプリントされた白いTシャツにデニムのショートパンツを合わせたコーディネートを披露。街中を歩くショットでは、脚の美しいラインが際立っている。ほかにもタンクトップ姿や移動中の車内での様子、鏡越しの自撮りショットなど多数投稿している。
◆カズハの投稿に反響
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「飾らない雰囲気が素敵」「可愛すぎるし綺麗すぎる」「どのカットも絵になる」「彼女感がすごい」「脚のラインが完璧でため息が出る」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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