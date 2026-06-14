100均からも出た！Amazonで千円くらいするのに…メガネユーザーに教えたい便利グッズ

ダイソーの『水に浮くメガネストラップ』は、プールや海でメガネを落としても水中に沈まず、浮き上がってきてくれるアイデア商品。Amazonよりも圧倒的にお安く購入できます。軽量で長さ調整もでき、装着感も良好。ニット風の柔らかい素材で肌当たりも快適です。実際に使ってみたので、この機会に要チェック♪

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商品情報

商品名：水に浮くメガネストラップ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：67.5cm

対応重量目安（約）：40gまで

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480956886

メガネユーザー必見！水中に浮く専用ストラップがお安く手に入ります

ダイソーの『水に浮くメガネストラップ』は、プールや海でメガネを落としても水中に沈まず、浮き上がってきてくれるアイデアグッズ。水中を手探りする必要がなくなる代物です。

Amazonだと1,000円前後するアイテムですが、ダイソーならなんと110円。これからのシーズンに活躍すると思い、即購入しました。

見た目は少し太めですが、装着しても負担感をあまり感じないほど軽量。長さ調整も可能で、使い勝手は申し分ありません。

ストラップの素材はニット風の生地の中に、スポンジのようなものが入っている様子。ふかふかとした肌当たりが心地良いです。

使用方法はストラップの両端の穴に、メガネのツルを差し込むだけ。早速、水中に沈めて実験していきます！

ダイソーの『水に浮くメガネストラップ』の実力と注意点は？

桶で試したので分かりづらいですが、水に入れた瞬間にストラップごとメガネがぷかっと浮上。しっかり浮力が働いています。

ストラップの色味が地味なので屋外では見失う可能性がありますが、それでも水中を探す手間に比べれば圧倒的に安心感があります。

注意点としては、ストラップの生地が水を吸うため乾きがやや遅いこと。使用後は軽く絞り、タオルで水気を取ると乾燥がいくらか速まります。

コスパと実用性を考えると、かなり優秀な夏の便利グッズだと感じました。

今回はダイソーの『水に浮くメガネストラップ』をご紹介しました。

メガネユーザーさん必見の便利。Amazonよりもお安く手に入るので、気になった方はぜひメガネグッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。