保護猫に好かれすぎているワンコの、「されるがまますぎる姿」が尊いと反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で29万8000回再生を突破し、「見てるだけで幸せ」「癒される」といったコメントが寄せられています。

【動画：保護猫が『犬のことを好きになりすぎた』結果→抱きついても、されるがままで…愛に溢れすぎている光景】

ワンコ愛が止まらない保護猫

Instagramアカウント「black.bean2014」に投稿されたのは、保護猫の「たま」ちゃんに好かれすぎている黒柴の男の子「黒豆」くんのお姿。たまちゃんはこの時、生後6ヶ月ほどだったのだそう。

とにかく黒豆くんのことが好きすぎるというたまちゃんは、黒豆くんの腕にひしっと抱きついて、腕をカミカミ。大好きすぎて絶対に離れたくないという、たまちゃんの熱い気持ちが伝わってきます。

強火の愛情表現は続く…

腕に抱きつくだけでは飽き足らず、たまちゃんは黒豆くんの顔もカミカミ。たまちゃんに何をされていても、黒豆くんはずっと無の表情を崩さず、されるがまま全てを受け入れているよう。

黒豆くんの背中をカミカミして、もう一度顔もカミカミして、もふもふの毛に顔をうずめるたまちゃん。「大好き！」が全開のたまちゃんですが、黒豆くんは全く怒らず。ママ曰く、黒豆くんも「たまのことは大好きなのでは」とのこと。

なされるがまま、耐え忍ぶワンコ

たまちゃんは再び黒豆くんの腕にしがみつきながら、毛に顔をうずめています。ずっと続いている熱烈すぎる愛情表現を、真顔で耐え忍ぶ黒豆くんの姿に、思わず笑いが込み上げてしまいます。

強火の愛が止まらないたまちゃんと、諦めの境地に達した様子の黒豆くん。対照的な2匹の微笑ましい姿は、多くの人をほっこりさせることとなったのでした。

投稿には「見てるだけで幸せ」「癒される」「黒豆くん空を見つめてるｗ」「愛が溢れかえってる」「2匹とも可愛すぎますよ」「黒豆くん優しいなぁ」といったコメントが寄せられています。

たまちゃんと黒豆くんの和やかな日常は、Instagramアカウント「black.bean2014」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「black.bean2014」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。