田中パウロ淳一がオールスター直後に来季について発表「エンタメ性高すぎ」「不意打ち過ぎる」「発表舞台デカすぎ」

田中パウロ淳一がオールスター直後に来季について発表「エンタメ性高すぎ」「不意打ち過ぎる」「発表舞台デカすぎ」