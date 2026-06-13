田中パウロ淳一がオールスター直後に来季について発表「エンタメ性高すぎ」「不意打ち過ぎる」「発表舞台デカすぎ」
栃木シティは13日、Xを通じてMF田中パウロ淳一(32)と来季の契約を更新したと発表した。
田中は同日のDAZNオールスターカップに出場して優勝に貢献。インフルエンサーとしても知られる同選手は槙野智章監督からファウルを受けたり、優勝の歓喜の輪が解かれるとパンツ一丁になっていたりと、ユーモア全開で会場を盛り上げていた。
そうした試合後、クラブは田中のビデオメッセージを公開。オールスター終了直後のピッチ上で「栃木来年も頑張るぞ!更新するよ!契約更新!ウェイ!」と叫ぶ前代未聞の形で契約更新を明らかにした。本人のX(@@ppppppppppaulo)には「契約更新したぞ!!!当たり前やぞ!!!目標はJ1昇格。言わないと始まらない。みんなで開幕に向けて準備しましょ」と意気込みが綴られている。
これにはサポーターなどから「エンタメ性高すぎ」「さらっと更新発表不意打ち過ぎる」「パウロにしかやれない発表の仕方だな笑」「契約更新発表舞台デカすぎて最高じゃん」「このタイミングでお知らせぶっ込むとはw」「斬新な更新で草」といったコメントが寄せられた。
田中は同日のDAZNオールスターカップに出場して優勝に貢献。インフルエンサーとしても知られる同選手は槙野智章監督からファウルを受けたり、優勝の歓喜の輪が解かれるとパンツ一丁になっていたりと、ユーモア全開で会場を盛り上げていた。
そうした試合後、クラブは田中のビデオメッセージを公開。オールスター終了直後のピッチ上で「栃木来年も頑張るぞ!更新するよ!契約更新!ウェイ!」と叫ぶ前代未聞の形で契約更新を明らかにした。本人のX(@@ppppppppppaulo)には「契約更新したぞ!!!当たり前やぞ!!!目標はJ1昇格。言わないと始まらない。みんなで開幕に向けて準備しましょ」と意気込みが綴られている。
これにはサポーターなどから「エンタメ性高すぎ」「さらっと更新発表不意打ち過ぎる」「パウロにしかやれない発表の仕方だな笑」「契約更新発表舞台デカすぎて最高じゃん」「このタイミングでお知らせぶっ込むとはw」「斬新な更新で草」といったコメントが寄せられた。
【田中パウロ淳一選手 契約更新のお知らせ】— 栃木シティ【公式】 (@tochigi_city_) June 13, 2026
このたび、#田中パウロ淳一 選手と2026/27シーズン明治安田J2リーグの契約を更新いたしました!!!! #栃木シティ pic.twitter.com/3IeHMSUwhK