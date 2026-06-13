◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル、稍重）

函館の開幕週を彩るスピード決戦が１２頭（クラスペディアは競走除外）で争われ、丹内祐次騎手騎乗で２番人気のカルプスペルシュ（牝４歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）は５着。３番手でレースを運んだが、最後の直線で粘れず、重賞初Ｖはならなかった。

２４年６月に函館でデビューＶを飾り、昨夏は１勝クラスから３連勝でオープン入り。全４勝をマークし、函館２歳Ｓ５着、キーンランドＣ３着と重賞でも好走を続けていた。得意の洋芝でタイトルゲットが期待されたが、次走以降に持ち越しとなった。

１着は６番人気のピューロマジック（北村友一騎手）で、勝ちタイムは１分７秒４。２着には４番人気のエーティーマクフィ（富田暁騎手）が入った。３着は１番人気のレイピア（横山武史騎手）だった。

丹内祐次騎手（カルプスペルシュ＝５着）「いい枠に入ったので、行けるかと思いましたが最後は内にもたれてしまいました」

松岡正海騎手（ウイングレイテスト＝６着）「いい競馬はできました。展開もこの馬に合いましたが、体が減って戻りきっていなかったぶんですね。調子が上がっていればもっと際どかったと思います」