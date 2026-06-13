「USAは史上最強だ」「パラグアイはLAでボコボコにされた」猛烈！４発粉砕発進でアメリカファン有頂天【W杯】

「USAは史上最強だ」「パラグアイはLAでボコボコにされた」猛烈！４発粉砕発進でアメリカファン有頂天【W杯】