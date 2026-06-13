「USAは史上最強だ」「パラグアイはLAでボコボコにされた」猛烈！４発粉砕発進でアメリカファン有頂天【W杯】
破壊力を見せつけ、猛烈なスタートを切った。
北中米ワールドカップの開催国アメリカは現地６月12日、ロサンゼルス・スタジアムでパラグアイと対戦。４−１で快勝した。
鋭い出足を見せ、７分に相手のオウンゴールで先制。がっちり試合の流れを掴むと、31分と45＋５分に１トップのフォラリン・バロガンが追加点を挙げた。
10番を背負うエース、クリスチャン・プリシックを下げた後半は中々得点を奪えず。73分にはマウリシオに１点を返されるも、90＋８分に途中出場のジョバンニ・レイナが、華麗なアウトサイドシュートでとどめを刺した。
この結果に現地ファンは大興奮だ。アメリカ代表公式Xの投稿に「あの前半を見てチームUSAは史上最強だと確信した」「誰も止められない」「パラグアイはLAでボコボコにされた」「こんなの初めてだ」「USA! USA! USA! Soccer is cool」といったコメントが続々と寄せられている。
マウリシオ・ポチェティーノ監督が率いるアメリカはこの後、オーストラリア、トルコと対戦する。地元サポーターの大声援を背に、勝利を重ねられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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北中米ワールドカップの開催国アメリカは現地６月12日、ロサンゼルス・スタジアムでパラグアイと対戦。４−１で快勝した。
鋭い出足を見せ、７分に相手のオウンゴールで先制。がっちり試合の流れを掴むと、31分と45＋５分に１トップのフォラリン・バロガンが追加点を挙げた。
10番を背負うエース、クリスチャン・プリシックを下げた後半は中々得点を奪えず。73分にはマウリシオに１点を返されるも、90＋８分に途中出場のジョバンニ・レイナが、華麗なアウトサイドシュートでとどめを刺した。
この結果に現地ファンは大興奮だ。アメリカ代表公式Xの投稿に「あの前半を見てチームUSAは史上最強だと確信した」「誰も止められない」「パラグアイはLAでボコボコにされた」「こんなの初めてだ」「USA! USA! USA! Soccer is cool」といったコメントが続々と寄せられている。
マウリシオ・ポチェティーノ監督が率いるアメリカはこの後、オーストラリア、トルコと対戦する。地元サポーターの大声援を背に、勝利を重ねられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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