中国・陝西省西安市長安区の麦畑に立つフォトスポットの「一本木」を切った村民の女性が、騒動について語った。この一本木は「孤独の木」と呼ばれ、麦畑が広がる中で1本だけ立っている珍しい光景から、多くの人が写真撮影に来るフォトスポットになっていた。しかし、この木をきれいに撮影するためには北側から撮影する必要があり、その場所が梁（リアン）さん一家の麦畑だった。木が有名になるにつれ大勢の観光客が撮影に訪れ、梁