　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 18868(　 17565)
　　　　　 　 　12月限　　　　　40(　　　17)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 18958(　 17993)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 23968(　 20968)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 100(　　 100)
　　　　　 　 　 9月限　　　275575(　275566)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 15102(　 14029)
　　　　　 　 　12月限　　　　　38(　　　38)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 22802(　 19795)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 13028(　 13028)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 183(　　 183)
　　　　　 　 　 9月限　　　169182(　169173)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2071(　　1215)
　　　　　 　 　12月限　　　　 352(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1127(　　1024)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 378(　　 378)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6981(　　6981)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2905(　　1662)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 10878(　　4087)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 662(　　 662)
　　　　　 　 　 9月限　　　 11692(　 10922)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3401(　　2500)
　　　　　 　 　12月限　　　　 287(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　9161(　　6966)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　2151(　　 151)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　22(　　　22)
　　　　　 　 　 9月限　　　 11838(　 11838)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2392(　　2271)
　　　　　 　 　12月限　　　　　88(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4584(　　4299)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　8804(　　8759)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 13904(　 12904)
　　　　　 　 　12月限　　　　 222(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 21930(　 21447)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 10816(　 10816)
　　　　　 　 　 9月限　　　157705(　157705)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1326(　　 945)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 573(　　 558)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 670(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1006(　　 747)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 141(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 188(　　 188)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 761(　　 761)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　18(　　　18)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1993(　　1993)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース