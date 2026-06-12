外国証券 先物取引高情報まとめ（6月12日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 18868( 17565)
12月限 40( 17)
TOPIX先物 9月限 18958( 17993)
日経225ミニ 7月限 23968( 20968)
8月限 100( 100)
9月限 275575( 275566)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 15102( 14029)
12月限 38( 38)
TOPIX先物 9月限 22802( 19795)
日経225ミニ 7月限 13028( 13028)
8月限 183( 183)
9月限 169182( 169173)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2071( 1215)
12月限 352( 0)
TOPIX先物 9月限 1127( 1024)
日経225ミニ 7月限 378( 378)
9月限 6981( 6981)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2905( 1662)
TOPIX先物 9月限 10878( 4087)
日経225ミニ 7月限 662( 662)
9月限 11692( 10922)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3401( 2500)
12月限 287( 0)
TOPIX先物 9月限 9161( 6966)
日経225ミニ 7月限 2151( 151)
8月限 22( 22)
9月限 11838( 11838)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2392( 2271)
12月限 88( 0)
TOPIX先物 9月限 4584( 4299)
日経225ミニ 9月限 8804( 8759)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 13904( 12904)
12月限 222( 0)
TOPIX先物 9月限 21930( 21447)
日経225ミニ 7月限 10816( 10816)
9月限 157705( 157705)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1326( 945)
TOPIX先物 9月限 573( 558)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 670( 0)
TOPIX先物 9月限 1006( 747)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 141( 0)
TOPIX先物 9月限 188( 188)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 761( 761)
日経225ミニ 7月限 18( 18)
8月限 10( 10)
9月限 1993( 1993)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 18868( 17565)
12月限 40( 17)
TOPIX先物 9月限 18958( 17993)
日経225ミニ 7月限 23968( 20968)
8月限 100( 100)
9月限 275575( 275566)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 15102( 14029)
12月限 38( 38)
TOPIX先物 9月限 22802( 19795)
日経225ミニ 7月限 13028( 13028)
8月限 183( 183)
9月限 169182( 169173)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2071( 1215)
12月限 352( 0)
TOPIX先物 9月限 1127( 1024)
日経225ミニ 7月限 378( 378)
9月限 6981( 6981)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2905( 1662)
TOPIX先物 9月限 10878( 4087)
日経225ミニ 7月限 662( 662)
9月限 11692( 10922)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3401( 2500)
12月限 287( 0)
TOPIX先物 9月限 9161( 6966)
日経225ミニ 7月限 2151( 151)
8月限 22( 22)
9月限 11838( 11838)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2392( 2271)
12月限 88( 0)
TOPIX先物 9月限 4584( 4299)
日経225ミニ 9月限 8804( 8759)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 13904( 12904)
12月限 222( 0)
TOPIX先物 9月限 21930( 21447)
日経225ミニ 7月限 10816( 10816)
9月限 157705( 157705)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1326( 945)
TOPIX先物 9月限 573( 558)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 670( 0)
TOPIX先物 9月限 1006( 747)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 141( 0)
TOPIX先物 9月限 188( 188)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 761( 761)
日経225ミニ 7月限 18( 18)
8月限 10( 10)
9月限 1993( 1993)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース