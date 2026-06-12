長野県に豪華アーティストが集結！「ナガノアニエラフェスタ2026」9月19日(土)・20日(日)の2日間、長野県佐久市・駒場公園で開催！第二弾出演アーティストを発表！

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長野県最大級のアニソン野外フェス「ナガノアニエラフェスタ2026」が、第二弾出演アーティストが発表された。

第一弾発表に続き、新たなアーティスト・コンテンツの出演が決定し、フェスの全貌が少しずつ明らかになってきた。

DAY1となる9月19日(土)には、新たに6組の出演が決定。

アニメやゲームの枠を超え、多くのファンに支持される「ウマ娘 プリティーダービー」が、ナガノアニエラフェスタに初出走。オグリキャップ役：高柳知葉、タマモクロス役：大空直美、イナリワン役：井上遥乃、ヤエノムテキ役：日原あゆみの4名が特別ユニットとして出演し、長野のステージを彩る。

次に、来年で活動20周年を迎える「ChouCho」がナガノアニエラフェスタ2019以来の出演。長野県が舞台モデルとなっているTVアニメ『ツルネ -風舞高校弓道部-』のエンディング主題歌をはじめ、『氷菓』『ガールズ＆パンツァー』など数々のアニメ作品の主題歌を担当。

同じく、『花咲くいろは』『のんのんびより』など数多くの作品とともに歩んできた「nano.RIPE」もナガノアニエラフェスタ初出演。長年にわたり愛され続ける楽曲とともに、どのようなステージを届けてくれるのか注目だ。

そして今回、ナガノアニエラフェスタ2023以来の出演となる「南條愛乃」もラインナップに加わった。前回は初出演ながら、その歌声とパフォーマンスでステージをまたたく間に魅了。3年の時を経て、ナガノアニエラフェスタのステージに帰ってくる。

また、昨年初出演でステージを一瞬にして盛り上げた「田中有紀」も今年のDAY1に出演決定。この１年で様々なライブシーンを経験してきた彼女が魅せるパフォーマンスに注目だ。

さらに、『vα-liv』より「レトラ」も昨年に続いて出演が決定。バーチャルとリアルの垣根を超えた、熱いステージに乞うご期待！

そしてDAY2となる9月20日(日)には、新たに7組の出演が決定。

開催中止となってしまった「ナガノアニエラフェスタ2020 to 2021」への出演が予定されていた「Lia」が、ついにナガノアニエラフェスタに登場。バークリー音楽大学で声楽を学んだのち、アメリカ在住中にゲーム、TV＆劇場版アニメ『AIR』の主題歌「鳥の詩」、挿入歌「青空」のボーカリストとしてデビュー。その後も『CLANNAD 〜AFTER STORY〜』『Angel Beats!』『FORTUNE ARTERIAL 赤い約束』『Charlotte』『planetarian 〜星の人〜』など人気作品の主題歌を担当。国内だけでなく、様々な国を活動拠点としている世界的にも根強い人気を誇る彼女が、5年越しに長野のステージへカムバック。

さらに、TVアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』エンディング主題歌でメジャーデビューを果たした「シユイ」がナガノアニエラフェスタ初出演。ネットミュージックやデジタルイラストをルーツに活動を続け、独自の表現力で多くのリスナーを魅了。DAY2初出演となるこの２組が、どのようなパフォーマンスを届けてくれるのか注目だ。

続いて、昨年初出演を果たした「佐々木李子」は、ソロアーティストとしての出演に加え、今年は「プリキュアシンガーズ」のメンバーとしても出演が決定。並びに、昨年「ウタヒメドリーム オールスターズ」として初出演した「花耶」も、今年はソロアーティストでの出演が決定。「ウタヒメドリーム オールスターズ」とあわせて2つのステージに立つ。ソロ、そしてユニット。それぞれ異なる魅力を持つ2人のパフォーマンスに注目だ。

次に、今回で3回目の出演となる「ZAQ」。昨年のステージでは、自身の楽曲だけでなく、自身が手掛けた楽曲のセルフカバーも披露し、会場を大いに盛り上げた。シンガーだけでなく、クリエイターとしても長年活躍し続けているZAQが、今年はどのようなステージを届けてくれるのか注目だ。

また、昨年に続いての出演となる「プリキュアシンガーズ」は、石井あみ、佐々木李子、増井優花の3名による新たな編成で出演。世代を超えて親しまれている『プリキュア』シリーズの楽曲とともに、会場を盛り上げる。

2024年に出演を予定していた「おめがシスターズ」は、開催中止により叶わなかった出演から2年を経て、ついにナガノアニエラフェスタへ初登場。待望のリベンジ出演が実現した。

ナガノアニエラフェスタ2026では、今後も追加アーティストの発表を予定。信州の大自然に囲まれた特別な空間でしか味わえない、音楽の祭典をぜひ楽しんでほしい。

チケット2次先行抽選 受付スタート！

“長野県をポップカルチャーの聖地へ”を掲げ、豊かな自然と開放的な空気の中で開催される『ナガノアニエラフェスタ2026』。本日、6月12日(金)12時よりチケットの2次先行抽選受付を開始した。

1日券、2日通し券ともに、定数に達し次第終了となるので、早めのお申し込みを。

●イベント情報

「ナガノアニエラフェスタ2026」

2026年9月19日（土）/ 9月20日（日）

開演 12時00分 終演 20時00分

※開場時間は調整中

場所：長野県佐久市『駒場公園』

〒385-0011 長野県佐久市猿久保55番地

チケット料金

9月19日(土) 1日券:13,000円(税込)

9月20日(日) 1日券:13,000円(税込)

二日通し券:\25,000円(税込)

※電子／紙チケット併売

チケット2次先行抽選受付はこちら

https://w.pia.jp/t/anierafesta2026/

受付期間：6月12日（金）12時00分〜7月5日（日）23時59分

今年度より、駐車場につきましては、より多くのお客様にスムーズにご利用いただけるよう、有料運用も予定しております。

詳細は後日、公式サイト等にてご案内いたします。

出演者

＜DAY1＞

愛美 / angela / 伊藤美来 / ヴイアライヴ レトラ / ウマ娘 プリティーダービー(高柳知葉 ・大空直美・井上遥乃・日原あゆみ) / GRANRODEO / スピラ・スピカ / 田中有紀 / 茅原実里 / ChouCho / TRUE / nano.RIPE / 南條愛乃 / 前橋ウィッチーズ / 峯田茉優

and more…

＜DAY2＞

i☆Ris / 藍井エイル / 入野自由 / ウタヒメドリーム オールスターズ(鈴木杏奈・花耶・礒部花凜・鷲見友美ジェナ・倉知玲凰) / 大橋彩香 / おめがシスターズ / 花耶 / 佐々木李子 / ZAQ / シユイ / プリキュアシンガーズ(石井あみ・佐々木李子・増井優花) / FLOW / Lia / RAISE A SUILEN

and more…

主催 / 企画制作

ナガノアニエラフェスタ2026実行委員会(株式会社アニエラ・株式会社シーカーズエクスデザイン)

ANIERA New Face 2026 エントリー受付中！



「ANIERA New Face 2026」は、ナガノアニエラフェスタ2026のステージ出演権をかけた公募企画です。

“アニエラフェスタのステージでパフォーマンスしたい”という想いを持つ表現者を全国から募集。

エントリーしていただいた方の中から、NAF実行委員会による厳正な選考を経て出演者を決定いたします。

今年も「Artist」「Virtual」「DJ」の3部門でエントリーを受付中。

「いつかアニエラフェスタのステージに立ちたい」

「自分の音楽やパフォーマンスをもっと多くの人に届けたい」

そんな想いを持つ表現者の皆様からのご応募をお待ちしております。

信州の大自然に囲まれたナガノアニエラフェスタのステージで、あなたの表現を届けてみませんか。

応募スケジュール

募集期間：2026年5月15日(金)12:00 〜 6月28日(日)23:59

エントリーURL

https://aniera-festa.com/aniera-new-face-2026/

関連リンク

ナガノアニエラフェスタ 公式サイト

https://aniera-festa.com