『魔法のない世界で生きるということ』海外展開を加速 さまざまな施策実施
笠木ラボは12日、自主制作MV『魔法のない世界で生きるということ』を劇場アニメ化するプロジェクトを海外でも展開する施策を発表した。
【動画】どんなアニメ？『魔法のない世界で生きるということ』映像
英語圏向け推し活サイト「AnimeOshi」上でファンからの署名を集める「まほせか劇場版応援クラブ」の展開、アヌシー国際アニメーション映画祭2026での業界向けパネルの実施、そしてAnime Expo 2026へのブース出展を実施する。
取り組みを通じて、国内外のファンとの接点を拡大するとともに、作品の認知向上および劇場映画化プロジェクトに向けたコミュニティ形成を推進していく。
【動画】どんなアニメ？『魔法のない世界で生きるということ』映像
英語圏向け推し活サイト「AnimeOshi」上でファンからの署名を集める「まほせか劇場版応援クラブ」の展開、アヌシー国際アニメーション映画祭2026での業界向けパネルの実施、そしてAnime Expo 2026へのブース出展を実施する。
取り組みを通じて、国内外のファンとの接点を拡大するとともに、作品の認知向上および劇場映画化プロジェクトに向けたコミュニティ形成を推進していく。
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