22日発売『MAQUIA』8月号増刊表紙（C）MAQUIA2026年８月号増刊／集英社（C）横槍メンゴ

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実は鈴木えみのファンである横槍メンゴ氏

　大人気漫画『【推しの子】』の作画担当・横槍メンゴ氏が、22日発売の美容誌『MAQUIA』（以下マキア／集英社刊）8月号の増刊の表紙で、モデル・鈴木えみを描いた。

【写真】横槍メンゴ氏も大ファン！イラストと同じ構図でポーズをとる鈴木えみ

　昨年40歳を迎え、最近では約20年前に出演したPVを、セルフリバイバルしたことが話題に。美しさだけでなく、常に前向きに進化をし続ける姿で人々を魅了する鈴木が『マキア』の表紙に登場した。

　通常版では大人可愛い鈴木、特別版ではクールビューティな鈴木という、2種類の実写表紙が用意された中、増刊の表紙では、通常版の鈴木が横槍氏のイラストに。

　実は鈴木のファンという横槍氏。鈴木が放つオーラまで感じさせる繊細なタッチの表紙に、鈴木本人も「たくさん自慢します▽（※▽＝ハートマーク）」と感動していた。