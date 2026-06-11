執行猶予付き有罪判決のDef Tech・Micro、コメント発表 個人事務所立ち上げ【全文】
乾燥大麻を所持したほか、コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「Def Tech（デフテック）」のMicro（マイクロ）こと西宮佑騎被告（45）に東京地裁は11日、拘禁刑2年、執行猶予4年（求刑拘禁刑2年）の判決を言い渡した。Microは同日、自身のインスタグラムを更新。コメントを発表した。
【写真】復活ライブ時のDef Tech
Microは「いつも応援してくださっている皆さま 関係者の皆さまへ」と書き出し「このたびは、私自身の行動により、多くの皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「予定しておりました Def Tech の日本武道館公演、Microソロ公演、ならびに書籍の刊行の中止により、楽しみにしてくださっていた皆さま、チケットをご購入いただいた皆さま、そして Def Tech のメンバーである Shen をはじめ、出演者、関係者、スタッフの皆さまに、大きなご迷惑とご負担をおかけしました。本当に申し訳ございませんでした」と伝え「自分の行動によって生じた影響の大きさを受け止め、日々、自らを見つめ直し、社会の一員としての責任を自覚し、これからの姿勢と行動を通して、皆さまに向き合ってまいります」とつづった。
さらに「私は、2026年5月31日をもちまして、株式会社2VOX の取締役を辞任し、同社を退社いたしました」と報告。最後に「今後は、個人事務所である 株式会社Wergshire を活動拠点としてまいります。なお、株式会社2VOX 退社後も、Def Tech としての活動、ならびに Microソロとしての活動は継続してまいります。改めまして、このたびは誠に申し訳ございませんでした」と伝えている。
判決によると、西宮被告は2月2日に東京都渋谷区の自宅で乾燥大麻3.517グラムを所持したほか、千葉県内を走行中の車内で同日ごろ、コカインなどを使用した。
Def TechはShen（シェン）、Micro（マイクロ）による2人組ユニット。2003年結成。東京出身のMicroとハワイ出身のShenとの“ジャワイアン・レゲエ”として人気を集めた。
■コメント全文
いつも応援してくださっている皆さま
関係者の皆さまへ
このたびは、私自身の行動により、多くの皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。
予定しておりました Def Tech の日本武道館公演、Microソロ公演、ならびに書籍の刊行の中止により、楽しみにしてくださっていた皆さま、チケットをご購入いただいた皆さま、そして Def Tech のメンバーである Shen をはじめ、出演者、関係者、スタッフの皆さまに、大きなご迷惑とご負担をおかけしました。
本当に申し訳ございませんでした。
自分の行動によって生じた影響の大きさを受け止め、日々、自らを見つめ直し、社会の一員としての責任を自覚し、これからの姿勢と行動を通して、皆さまに向き合ってまいります。
私は、2026年5月31日をもちまして、
株式会社2VOX の取締役を辞任し、同社を退社いたしました。
今後は、個人事務所である 株式会社Wergshire を活動拠点としてまいります。
なお、株式会社2VOX 退社後も、Def Tech としての活動、ならびに Microソロとしての活動は継続してまいります。
改めまして、このたびは誠に申し訳ございませんでした。
2026年6月11日
Micro / 西宮 佑騎
【写真】復活ライブ時のDef Tech
Microは「いつも応援してくださっている皆さま 関係者の皆さまへ」と書き出し「このたびは、私自身の行動により、多くの皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
さらに「私は、2026年5月31日をもちまして、株式会社2VOX の取締役を辞任し、同社を退社いたしました」と報告。最後に「今後は、個人事務所である 株式会社Wergshire を活動拠点としてまいります。なお、株式会社2VOX 退社後も、Def Tech としての活動、ならびに Microソロとしての活動は継続してまいります。改めまして、このたびは誠に申し訳ございませんでした」と伝えている。
判決によると、西宮被告は2月2日に東京都渋谷区の自宅で乾燥大麻3.517グラムを所持したほか、千葉県内を走行中の車内で同日ごろ、コカインなどを使用した。
Def TechはShen（シェン）、Micro（マイクロ）による2人組ユニット。2003年結成。東京出身のMicroとハワイ出身のShenとの“ジャワイアン・レゲエ”として人気を集めた。
■コメント全文
いつも応援してくださっている皆さま
関係者の皆さまへ
このたびは、私自身の行動により、多くの皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。
予定しておりました Def Tech の日本武道館公演、Microソロ公演、ならびに書籍の刊行の中止により、楽しみにしてくださっていた皆さま、チケットをご購入いただいた皆さま、そして Def Tech のメンバーである Shen をはじめ、出演者、関係者、スタッフの皆さまに、大きなご迷惑とご負担をおかけしました。
本当に申し訳ございませんでした。
自分の行動によって生じた影響の大きさを受け止め、日々、自らを見つめ直し、社会の一員としての責任を自覚し、これからの姿勢と行動を通して、皆さまに向き合ってまいります。
私は、2026年5月31日をもちまして、
株式会社2VOX の取締役を辞任し、同社を退社いたしました。
今後は、個人事務所である 株式会社Wergshire を活動拠点としてまいります。
なお、株式会社2VOX 退社後も、Def Tech としての活動、ならびに Microソロとしての活動は継続してまいります。
改めまして、このたびは誠に申し訳ございませんでした。
2026年6月11日
Micro / 西宮 佑騎