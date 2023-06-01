【パワフルプロ野球2026-2027】 6月11日 発売 価格： 通常版 8,470円 パワフルエディション 10,670円

コナミデジタルエンタテインメントは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用野球・育成「パワフルプロ野球2026-2027（以下、パワプロ2026）を6月11日に発売する。価格は通常版が8,470円、パワフルエディションが10,670円。パワフルエディションにはゲーム本編に加えて「歴代パワプロシリーズBGMセット DLC」、「歴代レジェンドコンプリートセット DLC」が付属する。なお、PS4版はダウンロード専売で、PlayStation VRに対応する。

本作は「パワフルプロ野球」シリーズの最新作。世界一を決める「2026 World Baseball Classic」の開催を記念して、今作では「World Baseball Classic」をテーマにした特別な「サクセス」と「対決！レジェンドバトル」を搭載しており、WBCに出場した実在の選手が登場する。

「サクセス」では、「パワプロ」シリーズに登場する歴代キャラクターが集結した新シナリオ「パラレルオールスターズ」編を収録。プロ野球界にドラフト1位で入団した主人公を育成し、「2026 World Baseball Classic」の日本代表入りを果たして世界一を目指していく。大谷翔平選手のような“二刀流”選手を育成することも可能となっている。

一方「対決！レジェンドバトル」では、対戦相手として2026年の日本代表選手はもちろん、歴代の日本代表選手も当時のユニフォームを着用して登場する。

「2026 World Baseball Classic」開催を記念したモードやシナリオを搭載

日本代表選手とともに練習を重ね、“世界一”の選手を育成しよう！

【『パワフルプロ野球2026-2027』プロモーションムービー】

ストーリーを進めながらオリジナル選手を育成する「サクセス」モードに「2026 World Baseball Classic」を舞台としたシナリオを収録。憧れの選手と練習し、高め合うことで発動できる“バディシステム”が搭載され、バディを組む選手次第で多彩な育成を楽しめる。

「サクセス」モード30周年！ 歴代キャラクターが登場する新シナリオ「パラレルオールスターズ」編登場

「パラレルオールスターズ」編では、過去30年のサクセスの世界を渡り歩き、仲間集めに奔走し、強い選手を育成する。過去作に登場していたキャラクターが当時のデザインのままに登場するなど、30年の歴史を感じられる要素も盛り込まれている。

KONAMI野球ゲームアンバサダーの大谷翔平選手が登場する特別なサクセスシナリオも

「対決！レジェンドバトル」で「World Baseball Classic」の歴代日本代表選手に挑もう

「対決！レジェンドバトル」では、歴代の日本代表選手や現役のプロ野球選手と1打席の真剣勝負をしながらオリジナル選手を育成する。各ラウンドの5戦目に勝利すると、倒した日本代表選手を獲得することができるほか、ボーナスステージでは各国の代表選手が出現する。

今作の大谷選手の能力値は……？ ゲームでも「2026 World Baseball Classic」日本代表ユニフォームを着用

投手の大谷選手は前作に引き続きオリジナル球種「スイーパー」を備え、球速は「164km/h」となり、「パワプロ2026」に搭載されている投手の中でも最速クラスの数値となる。また、打者の大谷選手は「パワー」が「S98」となり、特殊能力には相手投手の能力を下げる「威圧感」が追加された。

定番モードももちろん搭載

高校野球の監督になって甲子園優勝を目指す「栄冠ナイン」や野球大会に出場して仲間を集めながら優勝を目指す「パワフェス」など、おなじみのモードが今作でも搭載されている。

□Yahoo!ショッピング「パワフルプロ野球2026-2027」Switch版はこちら

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