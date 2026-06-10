春咲暖、Digital Single「Follow the light」6月10日配信開始！

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ソニー・ミュージックアーティスツ所属の声優アーティストの春咲暖が、本日6月10日(水)0:00にDigital Single「Follow the light」をリリースした。

「Follow the light」は5月10日(日)に開催された自身のイベントでも発表されており、ファン待望の楽曲リリースとなった。「前へ進むこと」や「光を追いかけ」ることがテーマとなっており、「どんな状況でも自分の信じる光へ進んでいこう」という想いがタイトルにも込められている。

また、「Follow the light」、配信を記念し、楽曲シェアキャンペーンが決定！対象サービスで「Follow the light」を聴いて、XまたはInstaglamにて楽曲をシェア＆応募フォームへご応募いただいた方にもれなく「Follow the light」オリジナル待ち受けがもらえる。ぜひ「Follow the light」を聴いて、たくさんシェアして欲しい。

加えて、春咲暖は12月27日(日)に東京・WOMB LIVEにて1st Live「Light in Bloom」の開催も決定している。現在、SMA VOICE会員限定チケット2次先行を受付中！この機会をお見逃しなく！

●リリース情報

2026年6月10日配信開始

春咲暖 Digital Single

「Follow the light」



配信リンクはこちら

https://nonharusaki.lnk.to/Follow_the_light

●ライブ情報

春咲暖1st Live「Light in Bloom」

2026年12月27日(日)

昼公演 開場15:00 / 開演15:30

夜公演 開場18:30 / 開演19:00

会場

WOMB LIVE

〒150-0044 東京都渋谷区円山町2-16

https://www.womb.co.jp/access/

チケット

グッズ付きチケット:8,800円(税込)

一般チケット:6,600円(税込)

※オールスタンディング

※未就学児童入場不可

※入場時、ドリンク代 700円(税込) のお支払いをお願いいたします。

枚数制限

お一人様につき1公演4枚まで

受付期間

2026年6月1日(月)18:00〜6月14日(日)23:59

https://smavoice.jp/s/sma03/ticket/detail/33_260601?ima=2104

関連リンク

春咲暖オフィシャルサイト

https://www.sma.co.jp/s/sma/artist/394#/