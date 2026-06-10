春咲暖、Digital Single「Follow the light」6月10日配信開始！
ソニー・ミュージックアーティスツ所属の声優アーティストの春咲暖が、本日6月10日(水)0:00にDigital Single「Follow the light」をリリースした。
「Follow the light」は5月10日(日)に開催された自身のイベントでも発表されており、ファン待望の楽曲リリースとなった。「前へ進むこと」や「光を追いかけ」ることがテーマとなっており、「どんな状況でも自分の信じる光へ進んでいこう」という想いがタイトルにも込められている。
また、「Follow the light」、配信を記念し、楽曲シェアキャンペーンが決定！対象サービスで「Follow the light」を聴いて、XまたはInstaglamにて楽曲をシェア＆応募フォームへご応募いただいた方にもれなく「Follow the light」オリジナル待ち受けがもらえる。ぜひ「Follow the light」を聴いて、たくさんシェアして欲しい。
加えて、春咲暖は12月27日(日)に東京・WOMB LIVEにて1st Live「Light in Bloom」の開催も決定している。現在、SMA VOICE会員限定チケット2次先行を受付中！この機会をお見逃しなく！
●リリース情報
2026年6月10日配信開始
春咲暖 Digital Single
「Follow the light」
配信リンクはこちら
https://nonharusaki.lnk.to/Follow_the_light
●ライブ情報
春咲暖1st Live「Light in Bloom」
2026年12月27日(日)
昼公演 開場15:00 / 開演15:30
夜公演 開場18:30 / 開演19:00
会場
WOMB LIVE
〒150-0044 東京都渋谷区円山町2-16
https://www.womb.co.jp/access/
チケット
グッズ付きチケット:8,800円(税込)
一般チケット:6,600円(税込)
※オールスタンディング
※未就学児童入場不可
※入場時、ドリンク代 700円(税込) のお支払いをお願いいたします。
枚数制限
お一人様につき1公演4枚まで
受付期間
2026年6月1日(月)18:00〜6月14日(日)23:59
https://smavoice.jp/s/sma03/ticket/detail/33_260601?ima=2104
関連リンク
春咲暖オフィシャルサイト
https://www.sma.co.jp/s/sma/artist/394#/
外部サイト
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