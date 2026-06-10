「〇分でわかる」ホラゲ考察の第一人者『HODORI【ホラーゲーム解説・考察】』をご紹介します。

「〇分でわかる」ホラゲ考察の第一人者『HODORI【ホラーゲーム解説・考察】』

今週のピックアップ

『【ポピープレイタイムチャプター5】57分でまるわかり！ストーリー完全解説！』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

HODORIさん：「主にマスコットホラーというジャンルのホラーゲームを解説・考察しているYouTubeチャンネルを運営しております。名前は『HODORI』と申します。

名前の由来は、ソウルオリンピックのマスコットキャラクターが『Hodori（ホドリ）』で、その人形を祖父がくれたんです。その人形を幼い頃はずっと大事に持っていて、例えば『ドラゴンクエスト』をやることになった時も、主人公の名前をHODORIにしてみたりとか、何か名前つけるとなったらこの名前でしょみたいなものがHODORIでしたね」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

HODORIさん：「きっかけに関しては、もう完全にコロナ禍が大きかったです。もともとは全然違う仕事をしていたんですけど、コロナで動けなくなり、家でもできることを探している中でYouTubeと出会いました。

変な話ですけど、全くと言っていいほどゲーム実況は見ていませんでしたね。ゲームはちょこちょこやっていて、このコロナ禍でやることがなさすぎて、何をやろうかとなった時に、溜まっていて全くできていなかったホラーゲームがあったんです。

バイオハザードシリーズの新作も旧作も、結構やっていなかったものがいっぱいあったので、これを機に消化しようかとなった時に、有名実況者の方々のプレイを参考にさせてもらったのが初めてでした。YouTubeのゲーム実況を初めてちゃんと見た感じです。そこから、ゲーム実況を仕事にしている人もいるんだと気づいたのは大きかったです」

――おすすめの動画は何ですか？

HODORIさん：「直近の『Poppy Playtime』で一番再生数が伸びた動画にはなるんですけど、Poppy Playtimeのチャプター5のストーリー解説をおすすめします。この動画を選んだ理由としては、ストーリー解説というのが私のチャンネルを大きく伸ばしてくれたフォーマットだからです。



このPoppy Playtimeという作品が、5作目になるんですけども、1作目の時はやっぱり出たてで、まだそこまで知名度もなかったと思うんです。それが、今や世界的に有名になってきて、子供たちからも大人気みたいで、そういった中で、どんどんプレッシャーが増していきましたね。最初の知名度が低いうちは、結構自分の色を全開に出してやっていっても問題ない、みたいなテンションでやってたんですけど、最近はファンが増えているイコール、独自の考察を持っている配信者だけでなく、ファンの方も含めて考察する人が増えてきているんですね。

コメント欄も『私の考察は』みたいな感じになることが予測できていたので、そこはできるだけ誤解のないように言い回しの分かりやすさだったり、使うワード一つひとつだったり、日本語の部分は意識しましたね」

【ポピープレイタイムチャプター5】57分でまるわかり！ストーリー完全解説！

https://youtu.be/hsm1knrYzcI?si=cFpf1a3HY_YVxWkn



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

HODORIさん：「この度、おかげさまで、かねてより目標にしていた『10万人』を突破することができまして、ライブ配信もそうなんですけど、マスコットホラーゲームというところは維持しながらできるだけたくさんの有名タイトルや、皆さんに楽しんでいただけるようなタイトルにも間口を広げて、今後はやっていけたらなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします」

まるで1本の映画を見終わったかのような感動を味わえる、丁寧で作り込まれたストーリー解説でホラーゲームの魅力を発信し続ける『HODORI【ホラーゲーム解説・考察】』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『HODORI【ホラーゲーム解説・考察】』

https://www.youtube.com/@HODORI_HORROR

Xのアカウント『HODORI』

https://x.com/HODORI16

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島