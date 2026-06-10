【アーケードアーカイブス ザ・ハスラー】 6月11日 配信予定 価格： PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数：1～2人 【アーケードアーカイブス2 ザ・ハスラー】 6月11日 配信予定 価格：1,100円 プレイ人数：1～2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用スポーツ「アーケードアーカイブス ザ・ハスラー」を6月11日より配信する。価格はPS4版が837円、Switch版が838円。

同日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用スポーツ「アーケードアーカイブス2 ザ・ハスラー」の配信を開始する。価格は1,100円。なお、PS4版およびSwitch版「アーケードアーカイブス ザ・ハスラー」を持っている場合、Switch2版及びPS5版「アーケードアーカイブス2 ザ・ハスラー」を、所有者割引価格の各330円で購入できる。

「ザ・ハスラー」は1987年にKONAMIから発売されたスポーツゲーム。ビリヤードのナインボールとローテーションのルールで遊べる。3D画面で手球や的球の位置を確認できるのが特徴で、幅広い年齢層が楽しめるゲームとなっている。

公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中！

公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、多くのコンテンツが用意された生番組となっている。6月11日には「ザ・ハスラー特集」が配信される予定。

□YouTube ハムスターチャンネルのページ

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