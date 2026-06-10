【きょうから】“かいしんのいってき！”40周年のドラクエと『ロートジー』がコラボ第３弾、キングスライム型目薬が登場
人気ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』と、目薬『ロートジー』（ロート製薬）が3回目となるコラボ。本日10日より、『ロートジーキングスライム型目薬』を数量限定で発売している。『ドラゴンクエスト』40周年の節目を記念し、人気モンスター「キングスライム」型の特別仕様ボトルとなっている。
【画像】裏面も中面もエモい！ ファン垂涎の商品パッケージ
過去のコラボレーションでも、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「スライム目薬」だが、今回は作中でおなじみの合体シーンを彷彿とさせる、まさかの「キングスライム」となって登場した。最大の特徴は、キングスライムらしいふくよかなフォルムを忠実に再現した、大容量のオリジナルボトル。ツヤのある王冠キャップがあしらわれ、まさに王の名にふさわしい重厚感と特別感を演出している。内容量も通常の12mLから16mLへと増量されており、デスクに置くだけで圧倒的な存在感を放つ、ファン垂涎のコレクターズアイテムに仕上がった。
こだわりはボトルだけに留まらず、商品パッケージにはキングスライムを目薬のしずく感になぞらえ、一から描き起こしたオリジナルデザインを採用。王の威厳や登場感を高めるため、周囲に立ち込める煙の演出や、後ろにスライムたちが続く構図など、ドラクエの世界観が精巧に描かれている。裏面では、『ロートジー』の目覚めるような清涼感を、氷呪文「ヒャド」「ヒャダルコ」「マヒャド」をモチーフに表現。さらにパッケージの内側には、レトロ調の白黒バトル画面をモチーフにしたデザインが。その上にキングスライム目薬を置くことで、スライムたちが合体したかのようなシーンを楽しむことができる。
ラインアップは、『ロートジーb キングスライム目薬』、『ロートジーコンタクトb キングスライム目薬』、『ロートジープロd キングスライム目薬』の３種類。価格はそれぞれ税込715円、825円、935円（すべて税込）。全国のドラッグストア、ECサイト等で本日より順次発売する。
【画像】裏面も中面もエモい！ ファン垂涎の商品パッケージ
過去のコラボレーションでも、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「スライム目薬」だが、今回は作中でおなじみの合体シーンを彷彿とさせる、まさかの「キングスライム」となって登場した。最大の特徴は、キングスライムらしいふくよかなフォルムを忠実に再現した、大容量のオリジナルボトル。ツヤのある王冠キャップがあしらわれ、まさに王の名にふさわしい重厚感と特別感を演出している。内容量も通常の12mLから16mLへと増量されており、デスクに置くだけで圧倒的な存在感を放つ、ファン垂涎のコレクターズアイテムに仕上がった。
ラインアップは、『ロートジーb キングスライム目薬』、『ロートジーコンタクトb キングスライム目薬』、『ロートジープロd キングスライム目薬』の３種類。価格はそれぞれ税込715円、825円、935円（すべて税込）。全国のドラッグストア、ECサイト等で本日より順次発売する。