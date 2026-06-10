【ショートアニメ「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」第2クール】 7月6日より放送開始 AT-X：毎週月曜20時～（リピート放送 毎週水曜 8時～／毎週金曜 14時～） TOKYO MX：毎週月曜 21時54分～（TOKYO MX1）

ショートアニメ「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」第2クールが7月6日より放送される。放送時間は、AT-Xが毎週月曜20時から（リピート放送：毎週水曜 8時～／毎週金曜 14時～）、TOKYO MXが毎週月曜 21時54分～（TOKYO MX1）。

本番組は、マンガ「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」を原作としたショートアニメ。TVアニメをはじめとする各種アニメ作品の企画・制作を手がけるフロンティアワークスと、モーションコミック制作事業を展開する動楽によるアニメ制作レーベル「Animatica（アニマティカ）」が制作している。

なお、第2クールのエンディング曲には、過去にアニメ「北斗の拳」の主題歌を担当したうじきつよしさんがスペシャルゲストとして参加する。また、愛すべきザコたちが登場する新PVも公開されている。

第2クールのエンディング曲にうじきつよしさんがスペシャルゲストとして参加

【新PV】

「北斗の拳」は映像化の際、多くのアーティストが楽曲で参加していることでも知られている。現在放送中の「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」のオープニング曲は[Alexandros]、エンディング曲は名曲「愛をとりもどせ！！」をToshlさんがカバーしたことで大きな話題を呼んでいる。

ショートアニメ「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」第2クールのエンディングは、イツカ▶（イツカサイセイ）の新曲「白い蝶が飛んだら」（作詞・作編曲：三浦誠司）に、過去にアニメ「北斗の拳」の主題歌を担当したうじきつよしさんがギターで参加する。

【うじきつよしさん コメント】

僕たち（子供バンド）がアニメ「北斗の拳」の主題歌を担当してから約40年経ちますが、今でもこうやって節目節目にお話しが来るというのは、すごいことだし、当時はとても想像できなかった。アーティストとしての僕はいつか引退する時が来るけれど、作品には永遠に残る可能性がある。現に「北斗の拳」は世代を超えて多くの読者や視聴者、そしてアーティストの胸を熱くし続けている作品です。かつて、アニメは子どものもの、という考え方がまだ主流だった時代に、人間ドラマであり、ハードボイルドなアクション作品として、新しいアニメの可能性を見せてくれた「北斗の拳」との関わりは、アーティストとして大切なものです。

長い時間が経つほどに、この作品の大きさ、そしてこの作品を愛し続ける人たちがいかにたくさんいるかを実感します。今回、ギターで参加したイツカ?の「白い蝶が飛んだら」もすごくいい曲ですよ。ぜひ「北斗の拳」サウンドのひとつとして、多くの人に聴いてもらいたいですね。

ショートアニメ「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」放送概要

7月6日（月）より第2クール放送スタート

AT-X：毎週月曜20時～（リピート放送 毎週水曜 8時～／毎週金曜 14時～）

TOKYO MX：毎週月曜 21時54分～（TOKYO MX1）

スタッフ

原作：原案・武論尊・原 哲夫 作画・倉尾 宏（ゼノンコミックス／コアミックス）

アニメーションディレクター：三浦大輔

美術監督：岩井未来

色彩設計：岩井未来

撮影監督：伊藤小夜子

演出・編集：長谷卓磨・齋藤佑馬

音楽：三浦誠司

アニメーション制作：動楽

※敬称略

キャスト

ノブ：下野 紘

ザク：拝 真之介

バーズ：矢野 正明

ナレーション：高橋 伸也

※敬称略

主題歌

オープニング：「I'm a Loser」（The Canbellz）

エンディング：「白い蝶が飛んだら」（イツカ ▶ feat. Dr. Washington | Special Guest Guitar:Tsuyoshi Ujiki）

原作

「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」

原案：武論尊・原 哲夫 作画：倉尾 宏

※敬称略

コミックス全3巻発売中

□第1話試し読み

【あらすじ】

就職先は…拳王軍でした。

199X年。核の炎に包まれた世界は、生きていくだけでも大変な世界。そんな中、主人公ノブが見つけた就職先は、なんとあの「拳王軍」だった！

志望者よりも死亡者が多い危険すぎる職場で、ノブはいつまで生きていられるのか…!?

ババアに変装したザコや、カサンドラのウイグル獄長、聖帝軍の「汚物は消毒の人」など個性豊かなザコが続々登場!!

ザコ死にまくりコメディ☆開幕!!

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)ザコたちの挽歌製作委員会