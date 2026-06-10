Toshl主催のアニソン祭典、コラボ曲発表 「ムーンライト伝説」ゴールデンボンバー、「魂のルフラン」松本梨香と一緒に歌唱
歌手の龍玄とし（Toshl）が、プロデューサーを務めて主催する大型アニソン祭典『ANISON LEGENDS FES JAPAN』（略称：アニレジェ）の新情報が発表された。龍玄としがコラボする数々のアニソン楽曲が初解禁となり、ゴールデンボンバーと「ムーンライト伝説」、松本梨香と「魂のルフラン」、森口博子と「残酷な天使のテーゼ」などを一緒に歌唱する。
【写真】大黒摩季、松本梨香、ゴールデンボンバー！参加アーティスト一覧
石川県立音楽堂コンサートホール（石川県金沢市）にて7月4日に初開催される同公演は、北陸・金沢を舞台に、アニメソングを交響的スケールで再定義する文化創造型音楽プロジェクトとして、龍玄とし（Toshl）がプロデューサーを務め、フルオーケストラとトップボーカリストによる特別な演出を通じ、日本が世界に誇るアニメソング文化を国内外へ発信。また、能登半島地震からの復興が続く今、音楽の力で希望の灯をともすとともに、文化支援と地域活性を両立する持続的なプロジェクトとしての発展も目指している。
今回、龍玄としの呼びかけに賛同した大黒摩季、松本梨香、森口博子、KENJI03（BACK-ON）、ゴールデンボンバーをはじめとする、アニソンおよびJ-POPを代表するアーティストが出演。フルオーケストラ演奏をはじめ、多彩な編成により、世代を超えて愛されるアニメソングの名曲を、国内最高峰の音響を誇るシューボックス型ホールにてお届けする。
大きな見どころのひとつとして、龍玄としと出演アーティストによる夢のコラボレーション企画を実施。イベント当日は、各アーティストの代表曲に加え、世代を越えて愛され続ける名作アニメソングを、この日限りのスペシャルアレンジで披露する。一部楽曲ではフルオーケストラとの共演も予定されており、豪華アーティストたちによる特別なコラボレーションとともに、ここでしか体感できない壮大なステージが繰り広げられる予定。
具体的には、「愛をとりもどせ!!」をKENJI03＆龍玄とし、「ムーンライト伝説」をゴールデンボンバー＆龍玄とし、「ミックスナッツ」を竹中雄大＆龍玄とし、「魂のルフラン」を松本梨香＆龍玄とし、「残酷な天使のテーゼ」を森口博子＆龍玄とし、「ら・ら・ら」を大黒摩季＆森口博子＆龍玄としが熱唱する。
今回のコラボ歌唱に龍玄としは「今回ご出演いただくアーティストの皆さんと、それぞれ異なる楽曲でコラボレーションできることをとても楽しみにしています。世代やジャンルを越えて音楽でつながり、新たな化学反応が生まれる瞬間は、ステージならではの大きな魅力です。お互いの個性や想いを重ね合わせながら、この日だけの特別なパフォーマンスをお届けしたいと思っています。会場にお越しいただく皆さまと一緒に、心に残る感動の時間を創り上げられることを今から心待ちにしています」とコメントを寄せた。
さらに、金沢の中心地を舞台に、街をあげてのコスプレパレードを同時開催。また、ゴールデンボンバーの代表曲「女々しくて」をメンバーと共に踊り、会場を盛り上げてくれるコスプレイヤーを人数限定で募集。ゴールデンボンバーの代表曲「女々しくて」をライブ会場で披露する際に、ステージ上に登壇してダンサーとしてアーティスト達と踊ることができる前代未聞の特別企画となる。
音楽とコスプレカルチャーが融合する、前例のない祝祭空間を創出していき、イベントで販売されるチャリティーTシャツの売上は、能登半島地震の復興支援に充てられる。
【写真】大黒摩季、松本梨香、ゴールデンボンバー！参加アーティスト一覧
石川県立音楽堂コンサートホール（石川県金沢市）にて7月4日に初開催される同公演は、北陸・金沢を舞台に、アニメソングを交響的スケールで再定義する文化創造型音楽プロジェクトとして、龍玄とし（Toshl）がプロデューサーを務め、フルオーケストラとトップボーカリストによる特別な演出を通じ、日本が世界に誇るアニメソング文化を国内外へ発信。また、能登半島地震からの復興が続く今、音楽の力で希望の灯をともすとともに、文化支援と地域活性を両立する持続的なプロジェクトとしての発展も目指している。
大きな見どころのひとつとして、龍玄としと出演アーティストによる夢のコラボレーション企画を実施。イベント当日は、各アーティストの代表曲に加え、世代を越えて愛され続ける名作アニメソングを、この日限りのスペシャルアレンジで披露する。一部楽曲ではフルオーケストラとの共演も予定されており、豪華アーティストたちによる特別なコラボレーションとともに、ここでしか体感できない壮大なステージが繰り広げられる予定。
具体的には、「愛をとりもどせ!!」をKENJI03＆龍玄とし、「ムーンライト伝説」をゴールデンボンバー＆龍玄とし、「ミックスナッツ」を竹中雄大＆龍玄とし、「魂のルフラン」を松本梨香＆龍玄とし、「残酷な天使のテーゼ」を森口博子＆龍玄とし、「ら・ら・ら」を大黒摩季＆森口博子＆龍玄としが熱唱する。
今回のコラボ歌唱に龍玄としは「今回ご出演いただくアーティストの皆さんと、それぞれ異なる楽曲でコラボレーションできることをとても楽しみにしています。世代やジャンルを越えて音楽でつながり、新たな化学反応が生まれる瞬間は、ステージならではの大きな魅力です。お互いの個性や想いを重ね合わせながら、この日だけの特別なパフォーマンスをお届けしたいと思っています。会場にお越しいただく皆さまと一緒に、心に残る感動の時間を創り上げられることを今から心待ちにしています」とコメントを寄せた。
さらに、金沢の中心地を舞台に、街をあげてのコスプレパレードを同時開催。また、ゴールデンボンバーの代表曲「女々しくて」をメンバーと共に踊り、会場を盛り上げてくれるコスプレイヤーを人数限定で募集。ゴールデンボンバーの代表曲「女々しくて」をライブ会場で披露する際に、ステージ上に登壇してダンサーとしてアーティスト達と踊ることができる前代未聞の特別企画となる。
音楽とコスプレカルチャーが融合する、前例のない祝祭空間を創出していき、イベントで販売されるチャリティーTシャツの売上は、能登半島地震の復興支援に充てられる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優