【ドラゴンズドグマ2：ダークアリズン】 10月9日 発売予定 価格： 5,990円 2,990円（エクスパンション）

カプコンは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/PC（Steam）用オープンワールドアクション「ドラゴンズドグマ2：ダークアリズン」を10月9日に発売する。価格は5,990円。またDLC「ドラゴンズドグマ2：ダークアリズン エクスパンション」をPS5/Xbox Series X|S用に2,990円で販売する。

また、6月10日と8月末にかけて「ドラゴンズドグマ2」への大型アップデートを実施する。6月10日にはファストトラベルや移動、オプション機能、ポーンの調整などを実施し、8月末にはエンジンの更新を伴うシステム改善を実施する。

「ドラゴンズドグマ2：ダークアリズン」では、故あって打ち捨てられた凍土「ノルガン」を舞台に得られる「遺戦品」を鑑定し、新しい力として成長しながら戦える。竜を追う「エイル」とともに、屍と化した不死の竜が秘める謎に迫るという。

12種のダンジョンが登場し、覚者とポーンを彩る調髪と刺青も追加。この他「ダークアリズン」発売に伴い、6月25日から「ドラゴンズドグマ2」本編ダウンロード版の価格を4,990円へ値下げする。「ダークアリズン」ではダウンロード版予約、パッケージ版早期購入特典として「ノルガン着飾りセット」が付属する。

【『Dragon's Dogma 2: Dark Arisen』 Announcement Trailer】

調髪と刺青

ノルガン着飾りセット

(C)CAPCOM