peco、息子への手作り弁当公開「ミッキーのにんじん可愛い」「詰め方が美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】タレントのpecoが6月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への弁当を公開した。
【写真】30歳ママタレ「ミッキーのにんじん可愛い」夕飯時に焼いておいた餃子入り息子への手作り弁当
pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子への弁当を公開。ゴマがかかったご飯の横には餃子、卵焼き、ブロッコリー、トマト、ミッキーマウスの形のにんじんが彩り良く詰められており、「昨日の夜ごはんのとき焼いといた大葉入り餃子」「オリーブオイルと粉チーズで焼いたブロッコリー」「チンしただけのミッキーにんじん」とそれぞれのおかずに説明を添えている。
この投稿に、ファンからは「カラフルで彩りが綺麗」「栄養バランス満点」「ミッキーのにんじん可愛い」「詰め方が美しい」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「ミッキーのにんじん可愛い」夕飯時に焼いておいた餃子入り息子への手作り弁当
◆peco、息子への手作り弁当公開
pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子への弁当を公開。ゴマがかかったご飯の横には餃子、卵焼き、ブロッコリー、トマト、ミッキーマウスの形のにんじんが彩り良く詰められており、「昨日の夜ごはんのとき焼いといた大葉入り餃子」「オリーブオイルと粉チーズで焼いたブロッコリー」「チンしただけのミッキーにんじん」とそれぞれのおかずに説明を添えている。
◆pecoの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カラフルで彩りが綺麗」「栄養バランス満点」「ミッキーのにんじん可愛い」「詰め方が美しい」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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