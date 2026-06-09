神田うの、豪華ステーキ弁当公開「焼き加減が絶妙」「彩りが綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】タレントの神田うのが6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】51歳美人タレント「焼き加減が絶妙」たっぷり入った豪華ステーキ弁当
神田は「今日はステーキ お弁当」と記し、カットした分厚いステーキがたっぷりと詰められ、卵焼きなどが添えられている弁当を公開。「娘も色々頑張っているからママも頑張れるのです〜」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ステーキの焼き加減が絶妙」「お肉たっぷりで豪華」「お昼が楽しみになりそう」「彩りが綺麗」「おしゃれなお弁当箱」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人タレント「焼き加減が絶妙」たっぷり入った豪華ステーキ弁当
◆神田うの、手作り弁当公開
神田は「今日はステーキ お弁当」と記し、カットした分厚いステーキがたっぷりと詰められ、卵焼きなどが添えられている弁当を公開。「娘も色々頑張っているからママも頑張れるのです〜」とつづっている。
◆神田うのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ステーキの焼き加減が絶妙」「お肉たっぷりで豪華」「お昼が楽しみになりそう」「彩りが綺麗」「おしゃれなお弁当箱」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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