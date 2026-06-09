マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では、『サンダーボルツ*』組のチームワークにも期待してよさそうだ。ジョン・ウォーカー／U.S.エージェント役のワイアット・ラッセルが、バッキー・バーンズ／ウィンター・ソルジャー役のセバスチャン・スタンを絶賛している。

『サンダーボルツ*』で共演したラッセルとスタンは、『ドゥームズデイ』にもそろって続投。同じく『サンダーボルツ*』組からは、エレーナ・ベロワ役のフローレンス・ピュー、レッド・ガーディアン役のデヴィッド・ハーバーらも再登場する。

映画『ディスクロージャー・デイ』のプレミアにて、ラッセルは『ドゥームズデイ』について「撮影の大部分は終わりました」とし、現時点で見聞きしている限りでは「すごく良い感じ」だとコメント。完成映像を多く見たわけではないとしながらも、「予告編などはいくつか見ました」と。

撮影そのものも充実していたようで、ラッセルは「参加するだけでも最高でした」と振り返っている。なかでも名前を挙げたのが、セバスチャン・スタンだ。「セバスチャンは本当に素晴らしい演技を見せれくれました。デヴィッドもきっと素晴らしいはずです。みんなと現場でたくさん一緒に撮影しましたし、フローレンスも彼らと一緒に現場にいて、ほかにも多くの人たちがいました。そこにいられるだけで、すごく素敵な場所でしたね。」

ラッセルの発言からは、『ドゥームズデイ』で『サンダーボルツ*』組が少なからず行動を共にする可能性もうかがえる。『サンダーボルツ*』では、バッキー、エレーナ、レッド・ガーディアン、ジョン・ウォーカーら、ひと癖もふた癖もあるキャラクターたちの掛け合いが見どころのひとつだった。アベンジャーズ級の大作となる『ドゥームズデイ』で、彼らがどのような立ち位置を担うのかは注目ポイントとなりそうだ。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日に日米同時公開予定。

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