100cmヒップの倉持由香、春麗コスプレに注目集まる「これは良い尻職人」「クオリティ高い」
100センチのヒップを武器に“尻職人”として人気のグラビアアイドル・倉持由香が8日までに、自身のXを更新。ゲーム『ストリートファイター』春麗のコスプレ写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】100cmヒップで太もも強調！春麗コスプレ姿の倉持由香
定期的にコスプレ写真を投稿しており、今回は「8月1日（土）8月2日（日）『ストリートファイター6 -東三河e スポーツチャレンジ杯-』にゲスト出演させていただきます〜！！お近くの皆様ぜひぜひエントリーよろしくお願いします！」とイベントを告知。
また、新たな春麗のコスプレ写真を投稿し、倉持のコスプレ写真にネット上では「由香さん春麗の足腰解釈一致です」「倉持由香さんの春麗コス、ほんとクオリティ高い。ビジュも身体も」「これは良い尻職人」などの声が出ている。
倉持は、2019年11月にプロゲーマーのふ〜ど氏と結婚、21年6月に第1子となる男児を出産している。
結婚した際は『ストリートファイターIV』がきっかけで出会い、約10年の交際期間といい「共通の趣味であるゲームを一緒にプレイしたり、ふ〜どさんの出場する大会の応援に行ったり、2人の大好物のラーメンを食べ歩いたり、共通の友達と自宅で遊ぶ日々を経て、『この人と結婚したら、この先の人生もずっと毎日楽しく笑って暮らせそうだなぁ』と思えることができ、結婚という道に進むこととなりました」と、道のりを説明していた。
【写真】100cmヒップで太もも強調！春麗コスプレ姿の倉持由香
定期的にコスプレ写真を投稿しており、今回は「8月1日（土）8月2日（日）『ストリートファイター6 -東三河e スポーツチャレンジ杯-』にゲスト出演させていただきます〜！！お近くの皆様ぜひぜひエントリーよろしくお願いします！」とイベントを告知。
倉持は、2019年11月にプロゲーマーのふ〜ど氏と結婚、21年6月に第1子となる男児を出産している。
結婚した際は『ストリートファイターIV』がきっかけで出会い、約10年の交際期間といい「共通の趣味であるゲームを一緒にプレイしたり、ふ〜どさんの出場する大会の応援に行ったり、2人の大好物のラーメンを食べ歩いたり、共通の友達と自宅で遊ぶ日々を経て、『この人と結婚したら、この先の人生もずっと毎日楽しく笑って暮らせそうだなぁ』と思えることができ、結婚という道に進むこととなりました」と、道のりを説明していた。