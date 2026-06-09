スマートバリュー<9417.T>は急騰し、ストップ高の水準となる前営業日比８０円高の３７１円でカイ気配となっている。きょう午前１０時３０分ごろ、テレマティクスサービス「ＣｉＥＭＳ」（シームス）シリーズの開発・運用で培った知見・ノウハウを、ヤマトホールディングス<9064.T>傘下のヤマト運輸が同日から新たに展開する安全管理・法令順守サポートサービス「ｅ―ＴｒａｎＳｐｏｔ」（イートランスポット）に対して提供すると発表しており、好感した買いが集まっている。



イートランスポットは専用の車載機とスマートフォンのアプリを活用し、ドライバーの運行日報や点呼記録などのデジタル化と一元管理を実現するサービス。スマバは今後、機能を追加するための支援やＯＢＤ（車載式故障診断装置）型車載機から取得する車両の詳細データの更なる利活用の提案などに取り組んでいく。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS