開催：2026.6.9

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 5 - 7 [ヤンキース]

MLBの試合が9日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとヤンキースが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズ、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。

1回表、3番 ポール・ゴールドシュミット 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 CLE 0-2 NYY

3回表、さらにショートが悪送球でヤンキース得点 CLE 0-3 NYY

3回裏、ピッチャー ウィル・ウォーレンがワイルドピッチでガーディアンズ得点 CLE 1-3 NYY、9番 ブラヤン・ロッキオ 6球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 CLE 2-3 NYY、4番 カイル・マンザード 4球目を打ってショートゴロ しかしショートがエラーでガーディアンズ得点 CLE 3-3 NYY

5回表、8番 ライアン・マクマーン 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 CLE 3-4 NYY

6回裏、6番 アンヘル・マルティネス 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 CLE 5-4 NYY

8回表、3番 ポール・ゴールドシュミット 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでヤンキース得点 CLE 5-5 NYY

10回表、4番 コディ・ベリンジャー 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 CLE 5-7 NYY

試合は5対7でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのデービッド・ベッドナーで、ここまで2勝3敗13S。負け投手はガーディアンズのショーン・アームストロングで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-09 11:30:10 更新