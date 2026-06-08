「ミスヤングチャンピオン2024」でグランプリに輝いたグラビアアイドルの暫が5日、自身のインスタグラムを更新。5月29日から先行発売がスタートしているデジタル写真集のオフショットを投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】振り向きざまの野球女子 アンダーシャツの衝撃ボリューミー

野球の捕手のスタイルで見せるアンダーシャツ姿が話題になっていたが、2日には制服姿で前傾し机にもたれかかるショットで「アンダーシャツじゃない暫もちょっぴりでも好きになってくれたら嬉しいです」と新たな魅力をアピール。発売決定を知らせた5月22日には「した事ないこと沢山しました…！ 新鮮な暫ぜひ見てください」と呼びかけていた。



この日は「どこでも着替えようとする野球女子」と題し、公開した写真は屋外のグラウンド横。ベンチにはマスクやレガースにミット、野球用具が置かれている。暫はもちろん、ユニホーム姿。安定のアンダーシャツを前からぺろんとめくって、試合を見つめているかのような表情。完全防備を解いたことで巨大な膨らみが出現している。



「フィクションです！」と断ったうえで、「ユニフォーム1式とその下に着ているカルバンクラインは、普段私が着ているものです」と秘密も。「少年野球の頃から草野球し始めの頃は、球場によって更衣室なんて無い！とか全然あったので、割と草むらとかどこでも着替えられちゃう暫です」とコンセプトも明かし、「もう大人なのでちゃんと更衣室で着替えてます…！」とも記している。



インフルエンサーとしての顔のほか、プライベートでは草野球チームで捕手を務めている。「この写真、ミットの置き方が良くないですね ちゃんと型を気にして置かないと！ダメだろ！なにやってんだ！」と野球女子としてのスピリットをのぞかせた。ファンからは「ミットの置き方ちゃんと分かってるの推せます」との声も寄せられていた。



4日には「許可をいただいて室内練習場で撮影してきました」と室内練習場での姿も披露。バッティンググローブを着けてバットを握ってはいるものの、トレーニングウェアを羽織った中身はプール仕様のスタイル。フロントジッパーの魅惑的なスタイルを届けている。さらに、7日には「前の席の野球部女子ごっこ」と教室での振り向きショットを披露していた。



（よろず～ニュース編集部）