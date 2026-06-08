「TOPIX先物」手口情報（8日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万2195枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万2195枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 12195( 12195)
ABNクリアリン証券 11243( 11243)
バークレイズ証券 8439( 8439)
ゴールドマン証券 4609( 4515)
UBS証券 4477( 4477)
ビーオブエー証券 3198( 3198)
野村証券 2908( 2908)
JPモルガン証券 1658( 1658)
BNPパリバ証券 1442( 1442)
みずほ証券 1356( 1356)
サスケハナ・ホンコン 1312( 1312)
HSBC証券 968( 968)
日産証券 735( 735)
SBI証券 769( 727)
SMBC日興証券 670( 670)
モルガンMUFG証券 608( 526)
シティグループ証券 358( 358)
インタラクティブ証券 264( 264)
三菱UFJ証券 200( 200)
三菱UFJeスマート 78( 78)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
UBS証券 3965( 3965)
ソシエテジェネラル証券 3236( 3236)
野村証券 2868( 2868)
みずほ証券 1335( 1335)
BNPパリバ証券 1206( 1206)
バークレイズ証券 1058( 1058)
HSBC証券 774( 774)
ABNクリアリン証券 731( 731)
SBI証券 675( 675)
SMBC日興証券 670( 670)
日産証券 519( 519)
ゴールドマン証券 371( 371)
JPモルガン証券 213( 213)
シティグループ証券 211( 211)
三菱UFJ証券 200( 200)
モルガンMUFG証券 82( 82)
ビーオブエー証券 50( 50)
ドイツ証券 42( 42)
松井証券 16( 16)
インタラクティブ証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 12195( 12195)
ABNクリアリン証券 11243( 11243)
バークレイズ証券 8439( 8439)
ゴールドマン証券 4609( 4515)
UBS証券 4477( 4477)
ビーオブエー証券 3198( 3198)
野村証券 2908( 2908)
JPモルガン証券 1658( 1658)
BNPパリバ証券 1442( 1442)
みずほ証券 1356( 1356)
サスケハナ・ホンコン 1312( 1312)
HSBC証券 968( 968)
日産証券 735( 735)
SBI証券 769( 727)
SMBC日興証券 670( 670)
モルガンMUFG証券 608( 526)
シティグループ証券 358( 358)
インタラクティブ証券 264( 264)
三菱UFJ証券 200( 200)
三菱UFJeスマート 78( 78)
取引高( 立会内)
UBS証券 3965( 3965)
ソシエテジェネラル証券 3236( 3236)
野村証券 2868( 2868)
みずほ証券 1335( 1335)
BNPパリバ証券 1206( 1206)
バークレイズ証券 1058( 1058)
HSBC証券 774( 774)
ABNクリアリン証券 731( 731)
SBI証券 675( 675)
SMBC日興証券 670( 670)
日産証券 519( 519)
ゴールドマン証券 371( 371)
JPモルガン証券 213( 213)
シティグループ証券 211( 211)
三菱UFJ証券 200( 200)
モルガンMUFG証券 82( 82)
ビーオブエー証券 50( 50)
ドイツ証券 42( 42)
松井証券 16( 16)
インタラクティブ証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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