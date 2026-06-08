美山加恋、刺しゅう始める 愛犬をデザインした手作りスマホショルダーバッグを披露「めっちゃかわいい」「ほんと器用だね〜」
俳優の美山加恋（29）が7日、自身のインスタグラムを更新。「共演者の影響で刺繍始めました 手芸部もできて楽しかったな」と近況を明かし、愛犬・むすびちゃんをかわいらしく刺しゅうした手芸アイテムを披露した。
【写真】「めっちゃかわいい」「ほんと器用だね〜」愛犬・むすびちゃんをデザインした、美山加恋の手作りスマホショルダー
美山は「刺繍の記念すべき一作目は、愛犬のスマホショルダー」とつづり、紺やブルー系の色でむすびちゃんを刺しゅうした、お手製のショルダーバッグを写真で紹介。
「ミシンがないから手縫いで作ったけど、絶対ミシン必要！」と、作ってみて感じたことを明かしていた。
コメント欄には「えええ〜〜〜〜可愛い〜〜」「めちゃめちゃむすび似てる〜」「素敵すぎる かわいい！ほんと器用だね〜」「めっちゃかわいい」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「めっちゃかわいい」「ほんと器用だね〜」愛犬・むすびちゃんをデザインした、美山加恋の手作りスマホショルダー
美山は「刺繍の記念すべき一作目は、愛犬のスマホショルダー」とつづり、紺やブルー系の色でむすびちゃんを刺しゅうした、お手製のショルダーバッグを写真で紹介。
「ミシンがないから手縫いで作ったけど、絶対ミシン必要！」と、作ってみて感じたことを明かしていた。
コメント欄には「えええ〜〜〜〜可愛い〜〜」「めちゃめちゃむすび似てる〜」「素敵すぎる かわいい！ほんと器用だね〜」「めっちゃかわいい」などと、さまざまな反響が寄せられている。