フレーム刷新やスマートキー採用！ 上質さを極めた新型バーグマンストリート

2026年4月3日、スズキ・インドはラグジュアリースクーター「バーグマンストリート」の全面改良モデルを発表しました。

同モデルは同月に欧州でも発表されています。

【画像】 超カッコイイ！ これがスズキ新型「“125cc”スクーター」です！（39枚）

バーグマンストリートは、通勤や通学など日常での使いやすさと上質な乗り心地を両立させた124ccの原付二種スクーターとして支持されているモデルです。

ボディサイズは全長1860mm×全幅700mm×全高1140mmで、パワートレインには、124cc空冷4ストローク単気筒ガソリンエンジンを搭載しており、エンジンの最大トルクを発生する回転数を下げることで、高い燃費性能と街乗りにおける力強い加速を両立させています。

そして、今回の全面改良では、エンジンの内部部品やセッティングが細かく見直されました。

たとえば、車体の骨格となるフレームは約500g軽量化され、ねじれ剛性を25％向上させたことで、直進安定性やハンドリング性能が向上し、きびきびとした走りを実現しています。

エクステリアにはシャープかつエレガントなラインが使用され、洗練されたモダンな印象にまとめられています。

加えて、フロントにはLEDポジションライトを備えた一体型のヘッドライトが採用され、高級感を演出しつつ照射範囲を拡大して夜間走行の視認性が高められました。

さらに、シートを開けずにイグニッションスイッチの操作のみで給油口を開けられる外部給油口が新たに採用されたほか、シート下収納の容量が拡張され、フルフェイスヘルメットの収納が可能となっています。

上級仕様には、スマートキーを携帯していれば取り出す手間なくエンジン始動が可能なキーレスシステムが備わっています。

新型バーグマンストリートは2026年4月よりインドで販売が開始されており、順次100以上の国や地域へ輸出される予定です。

では、新型バーグマンストリートに対してSNSにはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

まずもっとも多く見受けられるのが、一新されたデザインや特徴的なカラーリングに対する声です。

「カラーリングがかなり攻めてて、ラグジュアリー路線のスクーターってなかなかないからちゃんと存在感がある」といった、アグレッシブな配色のバランスを評価する意見が散見されます。

また、「スズメみたいなカラーリングでかわいい」など、車体色や丸みを帯びつつもシャープなフロントカウルの造形から動物を連想するコメントもみられました。

さらに、スクーターとしての実用性や足回りのパッケージングに注目するユーザーからの声も挙がっています。

バーグマンストリートの特徴でもある前後12インチの足回りについて、「小径タイヤで扱いやすそう、通勤や短距離走行がメインなら、いい選択肢かも」といった、取り回しのよさが日常の足に適していると分析する意見も少なくありません。

一般的に、実用性やコストパフォーマンスが最優先されがちな125ccクラスのスクーターですが、新型バーグマンストリートは使い勝手だけでなくデザインも評価されており、ユーザーの関心は非常に高いようです。

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新型バーグマンストリートは、日常の移動をより快適で上質なものにするために、充実した装備や剛性を高めた新フレームが採用されるなど工夫が施されています。

インドでの発売を皮切りにグローバル展開されるこの新型ラグジュアリースクーターが、今後日本の市場へいつ導入されるのか、今後のスズキの動向にさらなる期待が寄せられます。