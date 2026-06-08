DEAN ＆ DELUCAの「バッグ」「ボトル」がおしゃれ◎ 6月発売の「DEAN ＆ DELUCA付録付き」注目雑誌2選【注目の付録】
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を2つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。
宝島社から6月26日に発売される『GLOW 2026年8月・9月合併号』（税込1980円）。付録として、「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が付いてきます。
▼待望のDEAN ＆ DELUCAがカムバック！おしゃれなネイビーカラー
毎回大人気のDEAN ＆ DELUCA付録が、この夏待望のカムバック。今回は落ち着いたネイビーカラーが目を引く、バッグとポーチの2点セットです。シンプルながら洗練された配色で、男女問わず使いやすいデザインに仕上がっています。週末の買い出しや旅行など、シーンを選ばず活躍してくれる頼れる存在です。
▼レジかごにも対応のバッグ＆初登場B6ポーチで使い勝手抜群
グローサリーバッグはマチがたっぷりとられた収納力抜群の仕様で、一般的なスーパーのレジかごにセットして使えるサイズ感が魅力。サイズは約縦35×横（上部）71・（底部）40×底マチ24.5cmで、折りたたみ時は約縦19×横24.5cmとコンパクトに収納できます。今回初登場のポーチは約縦12×横17cmの使いやすいB6サイズで、ストラップ付き。バッグにぶら下げて使えば、お買い物時の鍵や財布の収納にも最適です。
宝島社から6月26日に発売される『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』（税込1980円）。付録として、「ハンドル付きステンレスボトル」が付いてきます。
▼DEAN＆DELUCAロゴで洒落見え！真空二重構造の本格仕様
保温・保冷に優れた真空二重構造を採用したステンレスマグボトルが付録に登場。マットなボディとDEAN＆DELUCAのロゴが映える、高見え＆洒落見えするデザインに仕上がっています。耐冷マイナス5度、耐熱100度に対応しており、冷たい飲み物も温かい飲み物もしっかりキープ。普段使いはもちろん、お出かけ先でも気分が上がる一品です。
▼持ち運びに便利なハンドル付き＆広口で氷もラクラク
持ち運びに便利なハンドル付きで、カバンに入れても取り出しやすいのがうれしいポイント。通勤やちょっとしたお出かけはもちろん、アウトドアシーンでも大活躍してくれます。サイズは約高さ19.8×直径7.4cmで、容量は400mL（満水時）。氷や飲み物を入れやすい広口設計だから、毎日のドリンクタイムがより快適に楽しめます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース お買いもの部)
『GLOW 2026年8月・9月合併号』の「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」
宝島社から6月26日に発売される『GLOW 2026年8月・9月合併号』（税込1980円）。付録として、「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が付いてきます。
毎回大人気のDEAN ＆ DELUCA付録が、この夏待望のカムバック。今回は落ち着いたネイビーカラーが目を引く、バッグとポーチの2点セットです。シンプルながら洗練された配色で、男女問わず使いやすいデザインに仕上がっています。週末の買い出しや旅行など、シーンを選ばず活躍してくれる頼れる存在です。
▼レジかごにも対応のバッグ＆初登場B6ポーチで使い勝手抜群
グローサリーバッグはマチがたっぷりとられた収納力抜群の仕様で、一般的なスーパーのレジかごにセットして使えるサイズ感が魅力。サイズは約縦35×横（上部）71・（底部）40×底マチ24.5cmで、折りたたみ時は約縦19×横24.5cmとコンパクトに収納できます。今回初登場のポーチは約縦12×横17cmの使いやすいB6サイズで、ストラップ付き。バッグにぶら下げて使えば、お買い物時の鍵や財布の収納にも最適です。
『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』の「ハンドル付きステンレスボトル」
宝島社から6月26日に発売される『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』（税込1980円）。付録として、「ハンドル付きステンレスボトル」が付いてきます。
▼DEAN＆DELUCAロゴで洒落見え！真空二重構造の本格仕様
保温・保冷に優れた真空二重構造を採用したステンレスマグボトルが付録に登場。マットなボディとDEAN＆DELUCAのロゴが映える、高見え＆洒落見えするデザインに仕上がっています。耐冷マイナス5度、耐熱100度に対応しており、冷たい飲み物も温かい飲み物もしっかりキープ。普段使いはもちろん、お出かけ先でも気分が上がる一品です。
▼持ち運びに便利なハンドル付き＆広口で氷もラクラク
持ち運びに便利なハンドル付きで、カバンに入れても取り出しやすいのがうれしいポイント。通勤やちょっとしたお出かけはもちろん、アウトドアシーンでも大活躍してくれます。サイズは約高さ19.8×直径7.4cmで、容量は400mL（満水時）。氷や飲み物を入れやすい広口設計だから、毎日のドリンクタイムがより快適に楽しめます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース お買いもの部)