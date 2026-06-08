◇インターリーグ ドジャース5―13エンゼルス（2026年6月7日 ロサンゼルス）

ドジャースは7日（日本時間8日）、本拠でのエンゼルス戦に敗れ、連勝は2でストップ。同戦の連勝も5で止まった。先発のエメ・シーハン投手（26）は1回1/3を3安打2失点で3敗目を喫した。

シーハンは初回、2死から二塁打を許したが、後続を断って無失点。2回は先頭のシャヌエルを空振り三振に仕留めたものの、安打と連続四球で1死満塁のピンチをつくり、9番・リベロに先制の中前2点打を許し、ロバーツ監督から交代を告げられた。マドリガルに14球粘られた末に、四球を与えるなどこの回の投球数は35。全体では49球での降板となった。

シーハンは「悔しいです。間違いなく、自分としては打者を仕留めきれませんでした。効率も良くなかったですし、良い内容ではありませんでした」と振り返り「序盤の感覚自体はかなり良かったんですが、とにかく実行力ですね。特にツーストライクからの投球が良くなかったです」と反省点を挙げた。

昨年9月26日（同27日）マリナーズ戦の1回に続く、キャリアでは2番目に短いイニングでの降板。「かなり悔しいです。でもまたやり直します」と前を向いた。