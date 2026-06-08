石川遼は最終日「68」で12位、杉浦悠太62位 コールズが下部5勝目/米下部ツアー
＜BMWチャリティ・プロアマ 最終日◇7日◇サウスカロライナ州◇ソーンブレードC＝6823ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーは最終ラウンドが終了した。石川遼は最終日にボギーなしの「68」をマーク。トータル7アンダー・12位タイで大会を終えた。
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3月「クラブカー選手権」以来となる今季2度目のトップ10入りはわずかに逃したが、ポイントランキングも56位から47位に順位を上げた。杉浦悠太は3バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「73」と落とし、トータル3オーバー・62位タイで終えている。ベン・コールズ（米国）がトータル15アンダーで優勝。下部5勝目を飾った。
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