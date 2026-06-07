「俺ら、やることをやるぞ。行こう。やれる奴だけ来い。SATANIC行けるだろ！」

5度目の出演にして、ついにSATAN STAGEに立ったAge Factoryは清水英介（Vo, G）がオーディエンスを挑発するように言いながらライブになだれこんだ。

彼らが1曲目に選んだのは、清水がギターを持たず、ハンドマイクでラップした「CLOSE EYE」。音源のニヒリスティックなラップを、清水が激情を迸らせアジテーションにも聴こえるシャウトに変えると、増子央人（Dr, Cho）が振り下ろすように鳴らしたヘビーなハンマービートに突き動かされようにオーディエンスが上下に揺れ始める。

そこからたたみかけるように繋げたのは、清水がやはりハンドマイクでシャウトしたオルタナロックナンバーの「3」。前回、EVIL STAGEのトリを務めたとき、「俺達はここじゃ満足してない。次はあっち（SATAN STAGE）に行けるかな」と清水は語っていたが、今回、SATAN STAGEに立ったからって満足したわけじゃねえぞとでも言いたかったのか。爆音の演奏に立ち向かうようにステージに押し寄せ、ダイブするオーディエンスに「足りねえぞ、サタニック」とが言い放つと、フィードバックノイズが鳴り響く中、西口直人（B, Cho）、増子、そしてサポートギタリストとともにAge Factory流のハードコアナンバーなんて言ってみたい「Shadow」を繋げ、ダイバー達の闘争心にさらに火をつけてみせる。

まだ序盤にもかかわらずSATAN STAGEがどよめいているのは、この日Age Factoryがいつも以上に彼らが持つ凄みを見せつけたからだ。

「メインステージめっちゃ気持ちいい。みんなありがとう。このまま全部を忘れたくない瞬間にする」

バンドの挑発に真摯に応えるオーディエンスに感謝を伝え、改めて、初めてSATAN STAGEに立つ意気込みを語ると、アンセミックな「海に星が燃える」「Dance all night my friends」「HIGH WAY BEACH」を繋げ、イントロを聴いただけで歓声を上げ色めき立つオーディエンスと一緒に歌いながら、今度は大きな一体感を作り出していく。

「SATAN STAGEに立ててかなり胸アツです。その瞬間に、みんながいてくれてうれしい。ありがとう」

再びオーディエンスに感謝を伝えてからの後半戦。ステージの4人はたたみかけるようなシャウトが壮絶なオルタナロックナンバー「GOLD」からまたキレキレのパフォーマンスを繰り広げ、SATAN STAGEを揺らしていく。

「俺らならもっとイケる！ この瞬間から始めよう。跳べ!!」

轟音のインプロからメタルとハードコアが入り混じるグルービーなオルタナロックナンバー「WORLD IS MINE」に繋げると、オーディエンスにジャンプさせ、さらにシンガロングもさせながら、壮絶なシャウトとともにダメ押しでライブシーンの猛者だけが立てることができるSATAN STAGEにふさわしい凄みを見せつける。

8月にENTH、Paleduskとともに5大都市を回る＜GOBLIN TOUR 2026＞を開催することを「新しいスタンダードを作るんだ」という言葉とともに伝えてから、清水がギターをかき鳴らしながら歌い始めたこの日最後の曲は「See you in my dream」。増子が打ち鳴らすハンマービートが耳に残る、このエモいオルタナロックナンバーは、緩急を巧みに操る演奏も聴きどころだ。西口が重ねるハーモニーとともにテンポダウンしたドリーミーパートから、「夢じゃないぜ！」という清水のシャウトを合図にバンドの演奏は再びテンポアップ。そこからぐっと白熱していった4人の演奏にはラストナンバーにもかかわらず、このままいつまでも終わらないんじゃないかと錯覚させるような勢いに満ちていた。

バンドが未来に向けて鳴らし続ける演奏を聴き、今回、SATAN STAGEに立ったAge Factoryがこの次、＜SATANIC CARANIVAL＞でどんなライブを見せてくれるのか楽しみになった。轟音の残響の中、ステージを降りるメンバー達を見送りながら、頭の中ではAGE FACTORYの演奏がまだ続いていた。

文◎山口智男

撮影◎スズキ コウヘイ

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

@satanic_ent 【Real Time Recap Movie】 DAY 2 SATAN STAGE Age Factory @agefactory #サタニック ♬ オリジナル楽曲 - satanic_ent - satanic_ent

◾️セットリスト（SATAN STAGE）

1​. CLOSE EYE

2​. 3

3​. Shadow

4​. 海に星が燃える

5​. Dance all night my friends

6​. HIGH WAY BEACH

7​. GOLD

8​. WORLD IS MINE

9​. See you in my dream

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト