「ドジャース９−２エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が今季最長となる８回１失点の快投で６勝目を手にした。初回に１点を失ったが、以降は打者２２人連続アウトの圧巻投球だ。

初回、簡単に２死を奪った山本。３番のメックラーにセーフティーバントを決められ内野安打で出塁を許すと、続くペラザの打球はセンター後方へ。パヘズが追いついたかに思われたが、グラブに当てて落球した。

この間に一塁走者が一気に生還。記録は三塁打となり、先制点を失ってしまった。今季、イニング別の失点数で最も多い初回。鬼門で痛い１点を失った。

それでも打線が直後にパヘズの１４号逆転２ラン、大谷翔平投手の１１号２ランなどで一挙９得点のビッグイニング。大量援護をバックにテンポを上げた山本は二回をあっさりと三者凡退。三回もネト、トラウトから連続三振を奪うなど３人で斬った。

そして四回もストライクを先行させ、３つのゴロアウトを奪って打者１０人連続アウトに。平然とベンチへ戻ると、五回もエンゼルス打線を寄せ付けず。あっさりと４イニング連続の三者凡退で６勝目の権利を手にした。そして六回も三者凡退に打ち取り、打者１６人連続アウトの離れ業となった。

七回は先頭の痛烈なピッチャー返しを鮮やかにバックハンドキャッチ。スタンドをどよめかせた。しっかりと３人で斬ると、八回も１０球で三者凡退に抑えて今季最長イニングに到達。ベンチではロバーツ監督、そしてラッシングと抱き合った。

この日はスミスとバッテリーを組む予定だったが、首の張りを訴えてスタメン落ち。山本とラッシングは前回登板となった５月３１日・フィリーズ戦でもバッテリーを組んだ。５回１／３を４安打無失点、メジャー自己最多タイの１０三振を奪って５勝目を挙げた。初回にラッシングが２回連続でＡＢＳチャレンジを成功させ、２つの見逃し三振を奪う場面があるなど、右腕をアシストしていた。