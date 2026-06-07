開催：2026.6.7

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 13 - 2 [アスレチックス]

MLBの試合が7日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとアスレチックスが対戦した。

アストロズの先発投手は今井達也、対するアスレチックスの先発投手はケイド・モリスで試合は開始した。

1回裏、4番 イサク・パレデス 6球目を打ってレフトへの犠牲フライでアストロズ得点 HOU 1-0 ATH

2回裏、6番 ラモント・ウェード 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 2-0 ATH、2番 ヨルダン・アルバレス 2球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでアストロズ得点 HOU 6-0 ATH

3回表、5番 タイラー・ソダーストロム 8球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 HOU 6-1 ATH、7番 ザカリー・ゲロフ カウント3-1から押し出しの四球でアスレチックス得点 HOU 6-2 ATH

3回裏、5番 ホセ・アルテューベ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 7-2 ATH

5回裏、6番 ラモント・ウェード 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 9-2 ATH、8番 ジェーコブ・マイヤーズ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 10-2 ATH、9番 クリスチャン・バスケス 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 11-2 ATH、1番 ジェレミ－・ペーニャ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 13-2 ATH

試合は13対2でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズの今井達也で、ここまで3勝3敗0S。負け投手はアスレチックスのケイド・モリスで、ここまで0勝1敗0S。

なお、アストロズの今井達也はこの試合で5.0回を投げ、5安打、2失点、8奪三振、防御率は5.24となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-07 08:14:15 更新