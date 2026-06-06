琉球が米大学進学希望の崎濱秀斗の退団を発表…「いつか違った崎濱秀斗をお見せできるよう」

6月6日、琉球ゴールデンキングスは、崎濱秀斗が特別指定選手としての活動を終了し、退団することを発表した。クラブによると、崎濱からアメリカの大学への進学を希望する申し出があり、本人の意思を尊重した結果だという。

沖縄県出身で現在21歳の崎濱は、178センチ84キロのポイントガード。福岡第一高校から琉球U18、アメリカのセントトーマスモアスクールを経て、2024－25シーズンから琉球へ特別指定選手として加入した。在籍2年目となった今シーズンのB1リーグ戦では40試合に出場し、1試合平均1.8得点1.0リバウンド1.3アシストを記録した。

今回の発表に際し、崎濱はクラブを通じて「初めてのホーム戦で試合に出たときの歓声は僕のなかで一生の宝物です」と感謝を伝える一方で、「最後までチームに貢献できずに終えてしまったのはとても悔しいです」と振り返った。続けて、「次のステージでは、原点に戻りつつ、自分の成長に必要なものを再確認し、今自分に何が一番足りないか、自分自身を改めて見つめ直していきます」と決意を新たにし、「またいつか、皆さんの前でプレーをさせていただける機会があれば、そのときは違った崎濱秀斗をお見せできるよう、1日1日をかみしめながら頑張りたいと思います」とさらなる飛躍を誓った。

また、クラブは「若さあふれるエネルギッシュなプレーでチームに勢いをもたらし、コートに立つたびに大きな可能性を感じさせてくれました」とこれまでの貢献を称え、「キングスでの経験を糧に、米国でさらに成長し、大きく羽ばたいてくれることを期待しています」とエールを送っている。

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