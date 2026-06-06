ユージ、3000万円級“愛車”を大胆イメチェン “遊戯王”着想のカラーに「めちゃくちゃいい色に仕上がって大満足です！」
4児の父でタレントのユージ（38）が6日、自身のインスタグラムを更新。愛車のポルシェ「992.2 GT3」を大胆にカスタムしたことを報告した。
【写真】愛車が変身！カラープロテクションフィルムを貼った愛車のGT3
ユージは「GT3にカラープロテクションフィルム貼ってもらいました」とつづり、ブラックだった愛車が鮮やかなブルーカラーへと変身した姿を公開。「本当はブラックでプロテクションだけ貼ろうと思ってたんですけど、せっかく貼るならカラーPPFで遊んでみようと思いました」とカスタムの経緯を明かした。
今回のカラーリングについては、「イメージは遊戯王のブルーアイズ」と明かし「めちゃくちゃいい色に仕上がって大満足です！」と喜びをあらわにした。
さらに、「光の当たり方によってはシルバーにも見える綺麗な色」と仕上がりを紹介。カラーPPF（ペイントプロテクションフィルム）は車体を保護しながらカラー変更も楽しめるため、「飽きたら剥がせるので！」とメリットも説明した。
なお、ポルシェ公式サイトによると、ユージの愛車『ポルシェ 992.2 GT3』は、メーカー希望小売価格2868万円としている。
【写真】愛車が変身！カラープロテクションフィルムを貼った愛車のGT3
ユージは「GT3にカラープロテクションフィルム貼ってもらいました」とつづり、ブラックだった愛車が鮮やかなブルーカラーへと変身した姿を公開。「本当はブラックでプロテクションだけ貼ろうと思ってたんですけど、せっかく貼るならカラーPPFで遊んでみようと思いました」とカスタムの経緯を明かした。
さらに、「光の当たり方によってはシルバーにも見える綺麗な色」と仕上がりを紹介。カラーPPF（ペイントプロテクションフィルム）は車体を保護しながらカラー変更も楽しめるため、「飽きたら剥がせるので！」とメリットも説明した。
なお、ポルシェ公式サイトによると、ユージの愛車『ポルシェ 992.2 GT3』は、メーカー希望小売価格2868万円としている。