ユージ、3000万円級“愛車”を大胆イメチェン “遊戯王”着想のカラーに「めちゃくちゃいい色に仕上がって大満足です！」

ユージ、3000万円級“愛車”を大胆イメチェン “遊戯王”着想のカラーに「めちゃくちゃいい色に仕上がって大満足です！」