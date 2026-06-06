雪肌精の限定キットで夏肌をひんやりケア♡透明感を育む贅沢セット

暑さや紫外線、エアコンによる乾燥など、夏の肌は思っている以上にゆらぎやすい季節。そんな時期にぴったりのアイテムが、雪肌精から届きます。2026年7月1日（水）に数量限定で発売される「雪肌精 限定キット」は、ブランドを代表する人気アイテムを一度に楽しめる特別なセット。“冷やし雪肌精”という新しいスキンケア提案とともに、夏ならではの心地よいお手入れ時間を叶えてくれます♡

夏にうれしい雪肌精の限定キット

この夏登場する「薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル キット」は、多機能ジェルと薬用美白化粧水のミニサイズがセットになった限定アイテムです。

「薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル」【医薬部外品】



乳液・美容液・クリーム・マッサージ・マスク・アイクリーム・美容オイルの7役を1品で叶える多機能ジェルクリーム。みずみずしく軽やかなのにしっかりうるおい、透明感のある肌へ導いてくれます。

容量：80g

「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」【医薬部外品】



雪がすっと溶けるようなみずみずしい使用感が魅力。角層までうるおいを届けながら、明るく澄んだ印象へ整えます。

容量：24mL

化粧水は冷蔵庫、ジェルは冷凍庫で冷やして使う“冷やし雪肌精”も、この季節ならではの楽しみ。ひんやりとした使用感が、夏のスキンケアをより心地よい時間にしてくれます♪

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「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」【医薬部外品】



和漢植物由来のうるおいで、肌をしっとり包み込む定番ローション。ベストコスメ78冠を受賞した実力派です。

販売名：雪肌精 化粧水

容量：30mL／200mL／350mL／310mL（つめかえレフィル）

「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス」【医薬部外品】



乳液・日やけ止め・化粧下地の3役をこなす日中用UV乳液。高い紫外線防止効果と軽やかな使用感を両立し、朝のスキンケアをスマートに仕上げてくれます。

メイクのりも高まり、忙しい朝にも頼れる存在です。

SPF50+／PA++++

容量：35g

この夏は“冷やし雪肌精”を楽しんで

猛暑が続く夏こそ、肌にやさしく寄り添うスキンケアを選びたいもの。雪肌精の限定キットは、透明感ケアとうるおいケアを両立しながら、ひんやり心地よい新習慣まで楽しめるのが魅力です。

毎日のスキンケアが少し特別になるような、夏だけの贅沢なひとときを叶えてくれそう♡2026年7月1日（水）の限定発売なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。