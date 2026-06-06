「業者レベルじゃん」引っ越しをタダで手伝わせた上に「でも」友人の『傲慢な発言』に一同フリーズ

これは友人A子から聞いた話です。“友達だから”を理由に頼み事を当然のように押し付けてくる女性に、A子は少しずつ疲弊していました。感謝よりも利用が先にある関係に違和感を覚え、距離を置いたことで、自分を大切にする人間関係の大事さに気づいていくお話です。

最初は“頼ってくれてるだけ”だと思っていた

A子には、学生時代から仲のいい友人がいました。

明るくて人懐っこく、困った時にはすぐ連絡してくるタイプです。

最初は本当に些細なお願いでした。

「駅まで迎えお願いできる？」

「この書類だけ見てもらえない？」

「ちょっとだけ子ども見てて～」

A子も“困ってるなら”と思って引き受けていました。

ですが、だんだん内容が変わっていきました。

気づけば“頼み事”が当たり前になっていた

夜中に突然電話がきたり、休日の朝から「今から来れる？」と電話がきたり。



断ると「え～冷たい」と不満げな声が返ってきます。



さらに驚いたのは、“お礼”の感覚がほぼないことでした。



子どもを数時間預かった日も、



「助かった～！」だけ。



子どもを連れて出かけていたのですが、ガソリン代も食事代もなし。



それどころか「またお願いね」が当然のようについてきます。