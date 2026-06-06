週間ランキング【値下がり率】 (6月5日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※6月5日終値の5月29日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6327> 北川精機 東証Ｓ -32.7 3980 宇宙開発関連
２. <6217> 津田駒 東証Ｓ -29.9 1037
３. <464A> ＱＰＳＨＤ 東証Ｇ -28.1 2919 宇宙開発関連
４. <2667> イメージワン 東証Ｓ -26.2 149 ドローン関連
５. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ -25.1 2889
６. <4166> かっこ 東証Ｇ -24.9 674 サイバーセキュリティ関連
７. <3787> テクノマセマ 東証Ｓ -24.2 263 東証が上場廃止を決定
８. <186A> アストロＨＤ 東証Ｇ -23.7 2090 宇宙開発関連
９. <4392> ＦＩＧ 東証Ｐ -23.6 1360 半導体製造装置関連
10. <4499> スピー 東証Ｓ -23.6 2728 仮想通貨関連
11. <3777> 環境フレンド 東証Ｇ -22.4 52 仮想通貨関連
12. <153A> カウリス 東証Ｇ -21.7 1671 サイバーセキュリティ関連
13. <2874> ヨコレイ 東証Ｐ -20.6 2065
14. <3905> データセク 東証Ｇ -20.2 4900 人工知能関連
15. <290A> Ｓｙｎｓ 東証Ｇ -19.9 1518 宇宙開発関連
16. <281A> インフォメテ 東証Ｇ -19.3 613 人工知能関連
17. <3350> メタプラ 東証Ｓ -19.2 235 仮想通貨関連
18. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ -18.8 186
19. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ -18.5 22 ドローン関連
20. <9412> スカＪＳＡＴ 東証Ｐ -18.5 3645 バリュエーション上昇など映し国内証券が格下げ
21. <280A> ＴＭＨ 東証Ｇ -18.4 2300 半導体製造装置関連
22. <4062> イビデン 東証Ｐ -18.4 18760 データセンター関連
23. <6966> 三井ハイテク 東証Ｐ -18.4 834 電気自動車関連
24. <3691> デジプラ 東証Ｇ -18.4 1370 仮想通貨関連
25. <520A> Ｊファーマ 東証Ｇ -18.1 431
26. <3933> チエル 東証Ｓ -17.8 447 子会社で法令違反疑義が発生
27. <4840> トライアイズ 東証Ｓ -17.8 804
28. <3853> アステリア 東証Ｐ -17.1 1993 仮想通貨関連
29. <4381> ビープラッツ 東証Ｇ -17.1 277
30. <3747> インタートレ 東証Ｓ -17.0 445 仮想通貨関連
31. <6926> ＯＫＡＹＡ 東証Ｓ -16.8 198 電子部品関連
32. <402A> アクセルＨＤ 東証Ｇ -16.8 720
33. <9236> ジャパンＭＡ 東証Ｇ -16.5 989
34. <6696> トラースＯＰ 東証Ｇ -16.4 260 ２～４月は３９００万円の営業赤字
35. <5031> モイ 東証Ｇ -16.4 459
36. <3133> 海帆 東証Ｇ -16.4 133 蓄電池関連
37. <3185> 夢展望 東証Ｇ -15.8 176
38. <5532> リアルゲイト 東証Ｇ -15.8 3370 ヒューリック向け第三者割当増資の払込完了
39. <278A> テラドローン 東証Ｇ -15.5 8190 東証が信用取引規制を解除
40. <3692> ＦＦＲＩ 東証Ｇ -15.4 4975 サイバーセキュリティ関連
41. <9399> ビート 東証Ｓ -15.4 11 仮想通貨関連
42. <5367> ニッカトー 東証Ｓ -15.2 1229 電子部品関連
43. <4884> クリングル 東証Ｇ -15.0 334
44. <3726> フォーシーズ 東証Ｓ -14.8 335 仮想通貨関連
45. <9519> レノバ 東証Ｐ -14.7 1026 蓄電池関連
46. <6480> トムソン 東証Ｐ -14.7 1947 半導体製造装置関連
47. <5341> アサヒエイト 東証Ｓ -14.7 192 ドローン関連
48. <4119> 日ピグＨＤ 東証Ｓ -14.3 5020
49. <7719> 東京衡機 東証Ｓ -14.3 426 ドローン関連
50. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ -14.1 110
株探ニュース
※6月5日終値の5月29日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6327> 北川精機 東証Ｓ -32.7 3980 宇宙開発関連
２. <6217> 津田駒 東証Ｓ -29.9 1037
３. <464A> ＱＰＳＨＤ 東証Ｇ -28.1 2919 宇宙開発関連
４. <2667> イメージワン 東証Ｓ -26.2 149 ドローン関連
５. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ -25.1 2889
６. <4166> かっこ 東証Ｇ -24.9 674 サイバーセキュリティ関連
７. <3787> テクノマセマ 東証Ｓ -24.2 263 東証が上場廃止を決定
８. <186A> アストロＨＤ 東証Ｇ -23.7 2090 宇宙開発関連
９. <4392> ＦＩＧ 東証Ｐ -23.6 1360 半導体製造装置関連
10. <4499> スピー 東証Ｓ -23.6 2728 仮想通貨関連
11. <3777> 環境フレンド 東証Ｇ -22.4 52 仮想通貨関連
12. <153A> カウリス 東証Ｇ -21.7 1671 サイバーセキュリティ関連
13. <2874> ヨコレイ 東証Ｐ -20.6 2065
14. <3905> データセク 東証Ｇ -20.2 4900 人工知能関連
15. <290A> Ｓｙｎｓ 東証Ｇ -19.9 1518 宇宙開発関連
16. <281A> インフォメテ 東証Ｇ -19.3 613 人工知能関連
17. <3350> メタプラ 東証Ｓ -19.2 235 仮想通貨関連
18. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ -18.8 186
19. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ -18.5 22 ドローン関連
20. <9412> スカＪＳＡＴ 東証Ｐ -18.5 3645 バリュエーション上昇など映し国内証券が格下げ
21. <280A> ＴＭＨ 東証Ｇ -18.4 2300 半導体製造装置関連
22. <4062> イビデン 東証Ｐ -18.4 18760 データセンター関連
23. <6966> 三井ハイテク 東証Ｐ -18.4 834 電気自動車関連
24. <3691> デジプラ 東証Ｇ -18.4 1370 仮想通貨関連
25. <520A> Ｊファーマ 東証Ｇ -18.1 431
26. <3933> チエル 東証Ｓ -17.8 447 子会社で法令違反疑義が発生
27. <4840> トライアイズ 東証Ｓ -17.8 804
28. <3853> アステリア 東証Ｐ -17.1 1993 仮想通貨関連
29. <4381> ビープラッツ 東証Ｇ -17.1 277
30. <3747> インタートレ 東証Ｓ -17.0 445 仮想通貨関連
31. <6926> ＯＫＡＹＡ 東証Ｓ -16.8 198 電子部品関連
32. <402A> アクセルＨＤ 東証Ｇ -16.8 720
33. <9236> ジャパンＭＡ 東証Ｇ -16.5 989
34. <6696> トラースＯＰ 東証Ｇ -16.4 260 ２～４月は３９００万円の営業赤字
35. <5031> モイ 東証Ｇ -16.4 459
36. <3133> 海帆 東証Ｇ -16.4 133 蓄電池関連
37. <3185> 夢展望 東証Ｇ -15.8 176
38. <5532> リアルゲイト 東証Ｇ -15.8 3370 ヒューリック向け第三者割当増資の払込完了
39. <278A> テラドローン 東証Ｇ -15.5 8190 東証が信用取引規制を解除
40. <3692> ＦＦＲＩ 東証Ｇ -15.4 4975 サイバーセキュリティ関連
41. <9399> ビート 東証Ｓ -15.4 11 仮想通貨関連
42. <5367> ニッカトー 東証Ｓ -15.2 1229 電子部品関連
43. <4884> クリングル 東証Ｇ -15.0 334
44. <3726> フォーシーズ 東証Ｓ -14.8 335 仮想通貨関連
45. <9519> レノバ 東証Ｐ -14.7 1026 蓄電池関連
46. <6480> トムソン 東証Ｐ -14.7 1947 半導体製造装置関連
47. <5341> アサヒエイト 東証Ｓ -14.7 192 ドローン関連
48. <4119> 日ピグＨＤ 東証Ｓ -14.3 5020
49. <7719> 東京衡機 東証Ｓ -14.3 426 ドローン関連
50. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ -14.1 110
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