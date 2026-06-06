　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※6月5日終値の5月29日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6327> 北川精機　　　東証Ｓ　　-32.7　　3980　 宇宙開発関連
２. <6217> 津田駒　　　　東証Ｓ　　-29.9　　1037　
３. <464A> ＱＰＳＨＤ　　東証Ｇ　　-28.1　　2919　 宇宙開発関連
４. <2667> イメージワン　東証Ｓ　　-26.2 　　149　 ドローン関連
５. <485A> ＰｏｗｅｒＸ　東証Ｇ　　-25.1　　2889　
６. <4166> かっこ　　　　東証Ｇ　　-24.9 　　674　 サイバーセキュリティ関連
７. <3787> テクノマセマ　東証Ｓ　　-24.2 　　263　 東証が上場廃止を決定
８. <186A> アストロＨＤ　東証Ｇ　　-23.7　　2090　 宇宙開発関連
９. <4392> ＦＩＧ　　　　東証Ｐ　　-23.6　　1360　 半導体製造装置関連
10. <4499> スピー　　　　東証Ｓ　　-23.6　　2728　 仮想通貨関連
11. <3777> 環境フレンド　東証Ｇ　　-22.4　　　52　 仮想通貨関連
12. <153A> カウリス　　　東証Ｇ　　-21.7　　1671　 サイバーセキュリティ関連
13. <2874> ヨコレイ　　　東証Ｐ　　-20.6　　2065　
14. <3905> データセク　　東証Ｇ　　-20.2　　4900　 人工知能関連
15. <290A> Ｓｙｎｓ　　　東証Ｇ　　-19.9　　1518　 宇宙開発関連
16. <281A> インフォメテ　東証Ｇ　　-19.3 　　613　 人工知能関連
17. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ　　-19.2 　　235　 仮想通貨関連
18. <9444> トーシンＨＤ　東証Ｓ　　-18.8 　　186　
19. <3681> ブイキューブ　東証Ｐ　　-18.5　　　22　 ドローン関連
20. <9412> スカＪＳＡＴ　東証Ｐ　　-18.5　　3645　 バリュエーション上昇など映し国内証券が格下げ
21. <280A> ＴＭＨ　　　　東証Ｇ　　-18.4　　2300　 半導体製造装置関連
22. <4062> イビデン　　　東証Ｐ　　-18.4 　18760　 データセンター関連
23. <6966> 三井ハイテク　東証Ｐ　　-18.4 　　834　 電気自動車関連
24. <3691> デジプラ　　　東証Ｇ　　-18.4　　1370　 仮想通貨関連
25. <520A> Ｊファーマ　　東証Ｇ　　-18.1 　　431　
26. <3933> チエル　　　　東証Ｓ　　-17.8 　　447　 子会社で法令違反疑義が発生
27. <4840> トライアイズ　東証Ｓ　　-17.8 　　804　
28. <3853> アステリア　　東証Ｐ　　-17.1　　1993　 仮想通貨関連
29. <4381> ビープラッツ　東証Ｇ　　-17.1 　　277　
30. <3747> インタートレ　東証Ｓ　　-17.0 　　445　 仮想通貨関連
31. <6926> ＯＫＡＹＡ　　東証Ｓ　　-16.8 　　198　 電子部品関連
32. <402A> アクセルＨＤ　東証Ｇ　　-16.8 　　720　
33. <9236> ジャパンＭＡ　東証Ｇ　　-16.5 　　989　
34. <6696> トラースＯＰ　東証Ｇ　　-16.4 　　260　 ２～４月は３９００万円の営業赤字
35. <5031> モイ　　　　　東証Ｇ　　-16.4 　　459　
36. <3133> 海帆　　　　　東証Ｇ　　-16.4 　　133　 蓄電池関連
37. <3185> 夢展望　　　　東証Ｇ　　-15.8 　　176　
38. <5532> リアルゲイト　東証Ｇ　　-15.8　　3370　 ヒューリック向け第三者割当増資の払込完了
39. <278A> テラドローン　東証Ｇ　　-15.5　　8190　 東証が信用取引規制を解除
40. <3692> ＦＦＲＩ　　　東証Ｇ　　-15.4　　4975　 サイバーセキュリティ関連
41. <9399> ビート　　　　東証Ｓ　　-15.4　　　11　 仮想通貨関連
42. <5367> ニッカトー　　東証Ｓ　　-15.2　　1229　 電子部品関連
43. <4884> クリングル　　東証Ｇ　　-15.0 　　334　
44. <3726> フォーシーズ　東証Ｓ　　-14.8 　　335　 仮想通貨関連
45. <9519> レノバ　　　　東証Ｐ　　-14.7　　1026　 蓄電池関連
46. <6480> トムソン　　　東証Ｐ　　-14.7　　1947　 半導体製造装置関連
47. <5341> アサヒエイト　東証Ｓ　　-14.7 　　192　 ドローン関連
48. <4119> 日ピグＨＤ　　東証Ｓ　　-14.3　　5020　
49. <7719> 東京衡機　　　東証Ｓ　　-14.3 　　426　 ドローン関連
50. <9610> ウィルソンＷ　東証Ｓ　　-14.1 　　110　

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