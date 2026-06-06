「あの人オシャレ」って褒められそう！【40・50代】が即こなれる♡「白髪ぼかし × レイヤー」

40・50代がこなれたヘアスタイルに仕上げるなら、トレンドを意識したいところ。気になる白髪は、無理に隠さず活かせる方法を選んで自然にカバーしつつ、レイヤーカットで軽やかさをプラスするのがおすすめです。「白髪ぼかし × レイヤー」は、動きを出しやすい相性抜群の組み合わせ。相乗効果でシャレ感アップも目指せます。

魅力はエアリーな軽さ

白髪が少ない場合や初挑戦なら、コントラストを抑えたナチュラルなカラーがオススメ。明るく整えたベースにさりげなくハイライトを忍ばせることで、白髪が馴染んで目立ちにくくなります。「白髪染めが面倒」「美容院へ行く頻度を減らしたい」と思っている人はぜひ試してみて。表面にレイヤーを入れてふんわり仕上げたカットとも好相性です。

定番はベージュ系

白髪と親和性が高いのはベージュ・グレージュといったまろやかなカラー。レイヤー位置が低めの落ち着いたスタイルにも、やわらかさや明るいイメージを与えられます。画像のようにややくすんだトーンならグレーヘアと調和しやすく、洗練された印象に近づきます。

透明感にもこだわって

重たく見えがちなセミロングも、表面にレイヤーを入れて流れをつくると軽やかに。カラーは「イルミナカラー」を使った透明感溢れるグレージュを選べば、@sakosakosakosakoさんによると「肌が白くキレイに見えて、くすみすぎない」のだとか。筆者も一度イルミナカラーを体験してからというもの、光をきれいに通す色合いと上品な色落ちにハマって継続中です。

暗髪がガラッと変わる

暗髪でも、レイヤーカットでくびれをつけ白髪ぼかしのハイライトをかけ合わせれば、立体感をプラスできます。@yuuna__iwamaさんによると「ちらほら白髪のある方は細かいハイライトがおススメ」とのこと。伸びてきた白髪との境目が目立ちにくいのも魅力です。

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※こちらの記事では@mabashi_hair様、@sakosakosakosako様、@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。