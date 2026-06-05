ドラゴンゲート５日の後楽園大会で極悪軍団「我蛇髑髏」から箕浦康太（２７）が追放された。

我蛇軍は昨年９月の結成以来、一枚岩の悪の絆でドラゲーマットをかき回してきたが、ついに５月の後楽園大会で箕浦＆ジェイソン・リーがＩＳＨＩＮ＆加藤良輝と仲間割れ。この日遺恨に決着をつけるため、箕浦、菊田円、ジェイソン組とＫＡＩ、ＩＳＨＩＮ、加藤組に分かれて６人タッグマッチで激突した。

箕浦が序盤からＩＳＨＩＮと場外で激しくぶつかり合えば、ジェイソンも加藤と激しくエルボーを打ち合う。両軍入り乱れる攻防の末、リング上では６人全員が大の字になった。

立ち上がった箕浦が再びＩＳＨＩＮと意地の張り合い。ハイスピードな攻防から旋回式ブレーンバスター、フロッグスプラッシュで猛攻を受けるも、カウント１でキックアウトし難を逃れた。ジェイソンとのサンドイッチ攻撃を決めて攻勢に出ると、最後はＧｏｌｄｅｎ Ｒｏｓｅ（変型パイルドライバー）でＩＳＨＩＮをマットに突き刺して３カウントを奪った。

試合後マイクを握った箕浦は「今日この試合してＩＳＨＩＮの気持ちも、良輝の気持ちも良くわかったよ」と理解を示す。「このもめごとは今日で終わりだ。ＩＳＨＩＮ、良輝、これからは我蛇髑髏としてこのリングで暴れようぜ」と遺恨の清算と握手を求めた。

しかしここでなんと背後の菊田から急襲を受けた。「箕浦康太、お前いらねえわ。お前言ったよな『我蛇髑髏抜けてやってもいい』と。お望み通り今日で我蛇髑髏追放だ」と宣言された。

さらに、止めに入るかと思われたタッグパートナーのジェイソンからも鉄板で頭部を殴打されるまさかの裏切り。「箕浦、お前の横にいるのはもう疲れたよ。俺とお前は今日で終わりだ」の言葉を最後に、箕浦は集団リンチを受けた。セコンドに担がれた箕浦はノーコメントで控室へ。極悪軍に新たな裏切りの歴史が刻まれた。

なお、この後リングに現れたエル・シエロとＫｚｙが菊田円のオープン・ザ・ドリームゲート王座に挑戦を表明。次期挑戦者決定戦（７月２日、後楽園）を行い、勝者が７月２０日の神戸大会で菊田に挑戦することとなった。